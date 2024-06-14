Республика Калмыкия направила Луганску гуманитарную помощь в виде строительных материалов, которые должны пойти на восстановление объектов, разрушенных массированным ударом со стороны Украины 7 июня 2024 года. Два КамАЗа везут в республику восемь тонн кирпича, две тонны цемента и арматуры, пять тонн шифера, мембраны для кровли и строительных конструкций.

Калмыкия передала Луганску гуманитарную помощь. Видео © Правительство Республики Калмыкия

"7 июня украинские националисты нанесли массированный удар по мирному Луганску. Обстреливали жилые кварталы, магазины, школы — били оружием производства стран НАТО. Погибли и пострадали десятки людей. В это сложное время Калмыкия не может оставаться в стороне", — комментирует глава Калмыкии Бату Хасиков.

В прошлом году Калмыкия заключила соглашение о сотрудничестве с Антрацитовским муниципальным округом ЛНР. В рамках этого документа республика проводит большую работу по поддержке подшефного округа — отправляется гуманитарная помощь, ведётся ремонт соцобъектов, началось строительство многоквартирного дома, калмыцкие коммунальщики помогают при подготовке и проведении отопительного сезона, между школами заключены соглашения о сотрудничестве и обмене опытом, медики проводят диспансеризацию жителей Антрацитовского муниципального округа. Кроме того, налаживается взаимодействие в сфере экономики, поддержки МСП и сельского хозяйства.