РКК направил более 105 тонн продуктов пострадавшим от паводков в Омской области

Специалисты по реагированию на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста (РКК) оказывают помощь пострадавшим от паводков в Омской области. Добровольцы передали омичам продукты, гигиенические наборы, а также привезли оборудование для просушки домов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

РКК направил свыше 105 тонн продуктов пострадавшим от паводков в Омской области. Фото © Telegram / РКК

"Гумпомощь получат 1000 семей, каждой из них будет выдано по 105 килограмм овощей. Кроме того, мы закупили 1110 гигиенических наборов для взрослых и детей. Мы доставим гуманитарную помощь адресно тем, кто не может прийти за ней самостоятельно, в том числе жителям отдалённых населённых пунктов, отрезанных водой", — говорится в сообщении.

РКК приступит к просушке домов в Омской области. Фото © Telegram / РКК

Волонтёры также помогают тем, кто остался без жилья. Для оснащения пунктов временного размещения РКК передал 100 наборов постельных принадлежностей и 100 кроватей. Кроме того, вскоре добровольцы приступят к просушке домов, которые пострадали из-за разбушевавшейся стихии. В регион направили 50 тепловых пушек, 15 генераторов и 80 канистр. Сперва работы начнутся в селе Слободчики в Усть-Ишимском районе. Сейчас туда съехались волонтёры со всей страны.