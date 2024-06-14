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14 июня, 14:37

Правительство Бурятии передало защитникам Донбасса скоростные мотоциклы

Мотоцикл считается одним из востребованных видов транспорта среди военных в зоне СВО. С их помощью бойцы передвигаются быстрее, оперативнее происходит доставка. Мотоциклы, в отличие от автомобилей, более манёвренные и безопасные. На них легче преодолевать трудные участки, удобнее проезжать среди деревьев. Также помогают быстрее уйти от преследования вражеских дронов. Военные отмечают, что благодаря скоростным мотоциклам сократились потери.

Видео © Администрация главы и Правительства Республики Бурятия

А ранее сообщалось, что "Кулибин-клуб" Народного фронта передаст на передовую уникальные багги, оснащённые пулемётами и защитой от дронов-камикадзе. Крымчанин Евгений собрал первый экземпляр такой машины в своём гараже, причём только из отечественных деталей. Часть из них умелец взял из старенькой "нивы". Мужчина надеется, что чудо-автомобиль поставят на конвейер на одном из предприятий.

Обложка ©

Администрация главы и Правительства Республики Бурятия

Алексей Берковиц
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