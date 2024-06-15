Раскрыты подробности об убийце украинских блогерш, которые смеялись над россиянами

Мужчина, который устроил расправу над двумя смеющимися над россиянами на стримах блогершами Пантерой и Бандеровкой в Виннице, служил в рядах вооружённых сил в течение двух лет. Об этом пишет украинское издание "20 минут".

"О Михаиле известно, что ему было 23 года и он был родом из Песчанки Винницкой области. Воевал на фронте два года", — сказано в материале.

Михаил был очень ревнив, когда дело доходило до его 18-летней супруги Натальи. Его психика была искалечена гибелью товарища, поэтому мужчине было крайне тяжело справляться со вспышками гнева. Все неприятные высказывания о нём ранили участника боевых действий до глубины души.

Соседи рассказывали, что Наталья перебралась в квартиру, где её впоследствии убили, тремя месяцами ранее. Михаил до страшной расправы там никогда не появлялся. В ночь убийства он приехал к ней, потому что ему дали отпуск. По словам знакомых, жена хотела развода, однако мужчина не был солидарен с ней в этом вопросе и хотел решить его лично.