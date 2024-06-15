Раскрыты подробности об убийце украинских блогерш, которые смеялись над россиянами
"20 минут": Убийца двух украинских блогерш в Виннице 2 года служил в ВСУ
Мужчина, который устроил расправу над двумя смеющимися над россиянами на стримах блогершами Пантерой и Бандеровкой в Виннице, служил в рядах вооружённых сил в течение двух лет. Об этом пишет украинское издание "20 минут".
"О Михаиле известно, что ему было 23 года и он был родом из Песчанки Винницкой области. Воевал на фронте два года", — сказано в материале.
Михаил был очень ревнив, когда дело доходило до его 18-летней супруги Натальи. Его психика была искалечена гибелью товарища, поэтому мужчине было крайне тяжело справляться со вспышками гнева. Все неприятные высказывания о нём ранили участника боевых действий до глубины души.
Соседи рассказывали, что Наталья перебралась в квартиру, где её впоследствии убили, тремя месяцами ранее. Михаил до страшной расправы там никогда не появлялся. В ночь убийства он приехал к ней, потому что ему дали отпуск. По словам знакомых, жена хотела развода, однако мужчина не был солидарен с ней в этом вопросе и хотел решить его лично.
Напомним, ранее в Виннице были застрелены две украинские блогерши, которые высмеивали россиян на своих стримах. Бандеровка, жена Михаила, была застрелена им на месте. Её 19-летняя подруга получила ранение, от которого позднее скончалась в больнице. Убийца девушек позже наложил на себя руки.
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