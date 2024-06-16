Слезами баллы не исправишь: Как и когда можно пересдать ЕГЭ в 2024 году В Сети паника — ученики, годами занимавшиеся с репетиторами и сдавшие пробный ЕГЭ на высокий балл, массово провалили настоящий экзамен. Однако президент России Владимир Путин с 2024 года дал им возможность пересдавать экзамены. 16 июня, 13:01 ЕГЭ можно пересдать. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Слёзы льются рекой. "Прощай, МГУ!", "Прощай, Питер!", "Где мои 80 баллов, на которые я рассчитывала?" — рыдают выпускники школ. Баллы по химии, по литературе, по русскому языку действительно удручающие: у кого — 62, у кого — 53, у кого — и вовсе 30, и половина заданий не засчитана. Есть от чего схватиться за голову. Но, может быть, не всё ещё потеряно? Ведь есть апелляция и пересдача ЕГЭ.

В соцсетях жалобы на сдачу ЕГЭ. Видео © Telegram / Двач

Как оспорить результаты ЕГЭ в 2024 году

Если выпускник не согласен с результатами экзамена, он может подать апелляцию и добиться повышения баллов. Как правило, повышение это весьма незначительное — от одного до трёх первичных баллов. Реже всего изменения оценки результатов Единого государственного экзамена можно добиться в точных науках: математике, физике и химии. Тут единственный вариант: если ученик решил задачу верно, но не так, как это указано в учебнике. Возможно, ему удастся убедить экзаменаторов, что он прав.

Больше шансов добиться дополнительных баллов в ЕГЭ — по литературе или обществознанию. Критерии оценки тут несколько размыты, и есть шанс доказать, что ученика неправильно поняли.

В каких случаях апелляцию подавать не стоит

Если ученик неверно понял задание, не прочитал написанное в скобках или действительно совершил ошибку, апелляцию подавать бессмысленно. Например, ученик может пропустить слово, переписывая текст из черновика. Или совершить речевую ошибку, или допустить тавтологию. Или не привести пример, как того требует задание.

Как подать апелляцию по результатам ЕГЭ в 2024 году

Подать апелляцию можно в течение двух дней после объявления результатов тестирования. Если результаты были опубликованы на портале ЕГЭ 13 июня, то апелляцию можно подать 13, 14 и 15 июня. Однако делать это следует с умом. Нужно проконсультироваться с преподавателем, а ещё лучше — с экспертом по единому госэкзамену, который просмотрит сканы работы, проанализирует, есть ли шанс повысить балл, и поможет правильно составить текст обращения.

Подать апелляцию на результаты жители Москвы могут на сайте мос.ру. Достаточно найти услугу "Подача апелляции о несогласии с выставленными баллами ГИА". Жители Санкт-Петербурга могут обратиться на сайт ege.spb.ru. Жители регионов должны подать апелляцию дистанционно на сайте checkege.rustest.ru.

Но можно сделать это лично, обратившись в конфликтную комиссию или в школу — к завучу. Завуч выдаст бланк 1-АП в двух экземплярах. Его нужно заполнить, один экземпляр отдать завучу, второй — оставить себе. Завуч обязан передать апелляцию в конфликтную комиссию в течение одного рабочего дня.

Могут ли на апелляции понизить балл

Таких случаев педагоги не знают. Но и повышение баллов происходит редко — один-два случая на тысячу обращений. Как правило, всё, что можно "натянуть", проверяющие педагоги уже "натянули". Но небольшой шанс остаётся всегда.

Какие предметы ЕГЭ можно пересдать в 2024 году

Возможность пересдачи ЕГЭ появилась только в 2024 году. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Если апелляция не помогла или апеллировать не к чему (все задания засчитаны верно), остаётся пересдача. Такая возможность появилась только в 2024 году и предоставляется только выпускникам 11-го класса. Они могут пересдать тест по одному из предметов: или тот, который сдавали в этом году по собственному выбору, или же выбрать один из предметов, сданных ранее в 10-м классе.

Кроме того, выпускник имеет право пересдать один из основных предметов — математику или русский язык. При пересдаче ЕГЭ по математике выпускник может изменить уровень экзамена с профильного на базовый и наоборот. При этом пересдача проходит в резервные дни основного периода экзаменов. Если же выпускник повторно получил "неуд" или оценка его опять не устраивает, выпускник может пересдать единый госэкзамен в дополнительные дни в июле или сентябре 2024 года.

При этом в основной период можно сдать только один предмет. Пересдача второго предмета допускается только в дополнительные дни. В 2024 году это 4 и 5 июля. Можно будет пересдать следующие предметы: иностранные языки, математику обоих уровней, информатику, обществознание, физику, химию, русский язык, биологию, географию, историю и литературу.

Результаты ЕГЭ станут известны с 6 по 14 июля. То есть шансы подать документы в институт ещё остаются — их принимают в вузах до 20 июля.









Как подать заявление на пересдачу ЕГЭ

Чтобы пересдать единый госэкзамен, нужно не ранее чем за шесть рабочих дней до экзамена, но не позже чем за два рабочих дня до него, подать заявление в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).

Чтобы сдать экзамен 4 июля, заявление следует подать с 26 июня по 1 июля. А чтобы сдать экзамен 5 июля, заявление нужно написать не ранее 27 июня и не позже 2 июля 2024 года.

При пересдаче предыдущие результаты ЕГЭ аннулируются в день публикации нового результата. То есть, если выпускник получит ещё меньше баллов, засчитаны будут именно они. Но если он по уважительным причинам будет отсутствовать на повторном экзамене, то будет засчитан результат первого тестирования.

Как будет проходить пересдача

Пересдача будет проходить точно так же, как и обычный ЕГЭ. Важно помнить два момента. Если выпускник расстроен низкими баллами по иностранному языку, то пересдавать придётся и письменную, и устную части. Если при пересдаче выпускник снова наберёт мало баллов, он снова может подать апелляцию. Кроме того, у него ещё останется шанс сдать единый госэкзамен в сентябре или на следующий год.

На самом деле никакой трагедии в этом нет: каждый год сотни выпускников школ не поступают в те вузы, в которые хотят. Так было всегда, даже когда вместо ЕГЭ были обычные экзамены.

Кто не сможет пересдать ЕГЭ

Право на пересдачу ЕГЭ в случае невысокой оценки есть только у выпускников, ещё не получивших аттестат. На выпускников прошлых лет новые правила не распространяются.

Авторы Майя Новик