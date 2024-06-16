Тело мужчины вытащили из Москвы-реки около столичного ЖК River Sky 16 июня, 14:56 Из Москвы-реки вытащили тело мужчины. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве-реке обнаружено тело мужчины, смерть которого могла наступить несколько дней назад. Его уже вытащили из воды, теперь предстоит установить причины и обстоятельства гибели. Кадрами с места делится SHOT.

Из Москвы-реки вытащили тело мужчины. Видео © Telegram / SHOT

Плывущее вверх спиной тело заметили прохожие, которые прогуливались по набережной рядом с ЖК River Sky. Они и вызвали правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Москве неподалёку от торгового центра "Саларис" выловили из пруда тело человека. Предположительно, оно пролежало в воде около двух лет. Страшную находку сделали во время разбора пирса.

Авторы Татьяна Миссуми