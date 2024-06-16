Тело мужчины вытащили из Москвы-реки около столичного ЖК River Sky
Из Москвы-реки вытащили тело мужчины. Обложка © Telegram / SHOT
В Москве-реке обнаружено тело мужчины, смерть которого могла наступить несколько дней назад. Его уже вытащили из воды, теперь предстоит установить причины и обстоятельства гибели. Кадрами с места делится SHOT.
Из Москвы-реки вытащили тело мужчины. Видео © Telegram / SHOT
Плывущее вверх спиной тело заметили прохожие, которые прогуливались по набережной рядом с ЖК River Sky. Они и вызвали правоохранителей.
Ранее сообщалось, что в Москве неподалёку от торгового центра "Саларис" выловили из пруда тело человека. Предположительно, оно пролежало в воде около двух лет. Страшную находку сделали во время разбора пирса.