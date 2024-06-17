"Наше радио" переходит на новую волну вещания

"Наше радио" с 9 июля начнёт своё вещание в Москве на частоте 101,8 FM вместо прежней 101,7 FM. Об этом сообщила пресс-служба радиостанции.

Представители "Нашего радио" отметили, что такая мера связана с необходимостью оптимизации радиочастотного диапазона, что не окажет никакого влияния на качество звучания и формат радиостанции. В эфире останутся любимая отечественная музыка, актуальные новости, утреннее шоу "Подъёмники" с культовыми гостями, "Шоу дня" и вечерние "10 баллов".

"Я скажу кратко — мы едем дальше! "Наше радио" продолжит вещание на новой частоте. Формат остаётся неизменным — как и прежде, мы будем радовать наших слушателей любимыми шоу и самой лучшей музыкой. Не забудьте переключиться 9 июля на 101,8 FM!" — заявил программный директор радиостанции Игорь Паньков.

"Наше радио" — одна из крупнейших российских радиостанций в структуре "Мультимедиа холдинга". По данным сервиса "Радиостатистика", на сегодняшний день сеть его вещания охватывает 206 стран, а еженедельно эту станцию слушает около 9,1 миллиона человек.