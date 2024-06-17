Приговор саммиту в Швейцарии, ядерное оружие в Европе и подготовка к аресту Нетаньяху: обзор мировой политики 17 июня Для чего после завершения конференции в Швейцарии страны НАТО ведут консультации о приведении ядерных арсеналов альянса в состояние боевой готовности, кто не побоялся вывесить флаги России во время Евро-2024 — в материале Life. 17 июня, 11:26 Приговор саммиту в Швейцарии, увеличение ЯО в Европе и подготовка к аресту Нетаньяху: обзор мировой политики 17 июня. Обложка © ТАСС / MICHAEL BUHOLZER

Мир подводит итоги саммита в Швейцарии

"Мирный саммит" по Украине в Швейцарии в минувшие выходные окончательно оформил раскол между Западом и всеми остальными странами. За основу обсуждений была взята так называемая формула мира Зеленского. Россию туда не приглашали.

Значительная часть африканских стран и Китай с Пакистаном просто не приехали в Бюргеншток, глава Колумбии, прилетев в Швейцарию, передумал участвовать. 14 государств проигнорировали итоговый документ. Среди них Бразилия, Бахрейн, Ватикан, Индия, Иордания, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, ОАЭ, Таиланд, ЮАР и Армения, которые не стали подписывать декларацию конференции, Ирак и Иордания отозвали свои подписи под общим коммюнике.

Мирные предложения Путина, обнародованные накануне, стали повесткообразующими для саммита, отмечают эксперты, и тезисы президента вызвали реакцию участников мероприятия.

Историк Александр Дюков обозначил на карте страны, которые подписались под резолюцией конференции в Швейцарии. Он резюмирует: "За пределами Коллективного Запада — мало кого".

Страны, которые подписались под резолюцией конференции в Швейцарии. Фото © Telegram / Дюков. Историк-рационализатор

— Запад консолидирован, причём не по повестке мира, а по теме необходимости нанесения стратегического поражения России. И это делает крайне реальным риск большой войны в Европе (в перспективе — 3–5 лет). Причём страны ЕС целенаправленно к этому готовятся, перестраивая свой ВПК и системы комплектования армий, анонсируя возврат к обязательному призыву. И это самый главный и тревожный итог "саммита войны", — отмечает политолог Евгений Минченко.

Стоит отметить, что после мероприятия уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые страны, которые "традиционно имеют хорошие отношения с РФ", на саммите в Швейцарии впервые предложили Украине свои каналы коммуникации с Россией. По итогам мероприятия участники признали, что для достижения мира требуется участие и диалог между всеми сторонами.

— Мы все понимаем, что мирный процесс без участия России невообразим. Долговременное решение должно включать обе стороны. Мы обсудим, как и при каких условиях Россия может быть вовлечена в этот процесс, — отметил глава Швейцарии Виола Амерд.

По словам главы Чехии Петра Павла, подавляющее большинство представителей стран высказались в поддержку основополагающих принципов международного права. "Со временем должен наступить этап, когда за стол переговоров сядут и представители России", — отметил он.

НАТО и ядерное оружие в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса находятся в процессе переговоров об увеличении количества ядерного оружия и его развёртывании. Это якобы объясняется "угрозами со стороны России и Китая".

— Я не буду углубляться в оперативные детали относительно того, сколько ядерных боеголовок должно находиться в боевом составе, а сколько — на хранении, но мы должны проводить консультации по этим вопросам. И именно это мы делаем, — подчеркнул он в интервью The Telegraph.

По мнению Столтенберга, Китай активно инвестирует в современное вооружение, включая свой ядерный арсенал, который, по его прогнозам, достигнет одной тысячи боеголовок к 2030 году. Для создания максимально абсурдного эффекта Столтенберг отметил, что основная цель НАТО — мир без ядерного оружия.

В ответ директор СВР Сергей Нарышкин призвал спокойно относиться к заявлениям Столтенберга о ядерных арсеналах НАТО. Он пояснил: "Я понимаю, это желание напугать, а с другой стороны, учения проводятся регулярно. Какого-то особого значения, как мне представляется, придавать (словам генсека. — Прим. Life.ru) не следует".

Известно, что количество ядерных боеголовок в мире к январю 2024 года достигло 12 121. Ядерные державы продолжают увеличивать свой арсенал. Из них 3904 боеголовки размещены на ракетах и самолётах. Около 2100 боеголовок, развёрнутых на баллистических ракетах, находятся в повышенной боевой готовности, следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Директор института Дэн Смит пояснил, что общее количество ядерных боеголовок в мире постепенно уменьшается, однако количество активных единиц по-прежнему растёт. Смит также выразил обеспокоенность сохранением и усилением этой тенденции.

Евро-2024 против украинства

Во время матча сербы подняли флаги России. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Начавшиеся игры сборных отражают страсти по России. Евро-2024 проходит в 10 городах Германии, включая Берлин. После проигрыша команды Сербии сборной Англии со счётом 1:0 сербские ультрас в меньшинстве отделали английских фанатов в немецком Гельзенкирхене. Но пробитые головы бритов на фоне флагов России не удивили прибывший полицейский спецназ. Напомним, во время матча сербы подняли флаги России.

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При этом украинцам запрещено устраивать любые акции с националистическим или пропагандистским характером во время чемпионата Европы по футболу. Нарушения будут строго пресекаться. Если участники таких акций получают пособия от ЕС или являются уклонистами призывного возраста, власти Германии и Еврокомиссии собираются лишать их пособий и депортировать обратно на Украину. Эти меры прописаны в официальной брошюре, которую выдают всем украинским гражданам, находящимся на территории ЕС и обращающимся за справочно-правовой информацией в госучреждения.

Киев продолжает отправлять на фронт заключённых

Более 2750 человек были освобождены из украинских тюрем и уже отправились на службу в ВСУ, включая осуждённых за торговлю наркотиками, кражу телефонов, вооружённые нападения и убийства, сообщает американская газета The Washington Post. Неназванный украинский военный, ответственный за их вербовку, в беседе с изданием заявил, что не верит в успех такой практики и опасается дезертирства новобранцев.

С Украины в массовом порядке бегут не только призывники, но и все, кто может добраться до границы. Так, Киевский симфонический оркестр, коллектив которого составляет порядка 70 человек, сбежал вместе с музыкальными инструментами с Украины, договорившись об убежище в Германии. Две третьих музыкантов оркестра — мужчины.

Распад военного кабинета в Израиле

Премьер Израиля Нетаньяху сообщил министрам о роспуске кабинета военных действий, созданного после атаки ХАМАС 7 октября. Предварительно, его покинул министр военного кабинета Бени Ганц, высказавший критику по поводу военной кампании против ХАМАС. При этом сам Нетаньяху не собирается уходить, несмотря на увеличивающееся внутреннее и внешнее давление на него в Израиле. ХАМАС, безусловно, рассматривает распад министерства как свою победу, достигнутую благодаря настойчивости, которая вызвала усиление внутренних противоречий в стране, делая ХАМАС ещё менее склонным к серьёзным уступкам Израилю, отмечают эксперты. Предполагается, что сам премьер уйдёт в отставку осенью без получения гарантий неприкосновенности.

Ранее стали известны возможные сроки выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху. 13-й канал израильского телевидения отметил, что организация может выдать документы через десять дней — речь идёт об аресте премьер-министра Израиля и министра обороны.

Авторы Елена Стафеева