Что ждёт Киев после игнора предложения России, соглашение с США, кто займёт место Макрона и урановая лихорадка: обзор мировой политики 14 июня Повестка Путина для саммита в Швейцарии, что подписали президенты США и Украины, как Штаты вернутся в Африку и сможет ли усидеть в президентском кресле Эмманюэль Макрон — в материале Life. 14 июня, 12:55 Лидеры G7 и Владимир Зеленский на саммите в Италии. Обложка © X / Florian Philippot

Президент Путин предложил завершить украинский конфликт

Президент заявил о возможности урегулировать украинский конфликт. Речь идёт не о заморозке, а о его окончательном завершении. "Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития", — сказал Владимир Путин.

Президент Владимир Путин заявил о возможности завершить украинский конфликт. Фото © Life.ru / Павел Баранов

"Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории новых регионов России", — сказал президент. Вторым условием глава России назвал заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО. По его словам, для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, её демилитаризация и денацификация.

Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы международными договорами. Предполагается и отмена санкций против России. В случае если Запад и Киев откажутся — это их ответственность за кровопролитие.

Соглашение Украины и США

Главы Украины и США всё-таки подписали соглашение о гарантиях безопасности. Кажется, что это звоночек, извещающий нас: Штаты будут плотно заниматься Незалежной, что выльется в затягивание специальной военной операции. Но, как выяснилось, этот документ ничего не значит.

Главы Украины и США всё-таки подписали соглашение о гарантиях безопасности. Фото © ТАСС / ЕРА / Ettore Ferrari

Важно отметить, что соглашение не обязывает американских военных ехать на Украину. В большей степени документ подразумевает встречи и консультации руководителей государств, обучение военнослужащих, продвижение в НАТО. Кроме того, США будут обязаны работать с союзниками по экономическим вопросам. Пока работать, потому что это соглашение может быть аннулировано уже в январе.

— Соглашение заключается сугубо между нынешними администрациями США и Украины и не подлежит ратификации Конгрессом. Если бывший президент Дональд Трамп вновь станет хозяином Овального кабинета в январе, он сможет разорвать соглашение, — отмечают авторы Politico.

При этом Александр Уорд и Адам Канкрин говорят, что разрыв повредит авторитету США. Странно, что никто не вспоминает Афганистан и Ирак, где американские военные были, но не показали себя надёжными союзниками. Так что разорвёт соглашение Трамп или нет, особого значения не имеет — Украину и так бросят все, кроме России.

США теряют Африку

Бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис пришёл к выводу, что Россия и Китай усиливают влияние в Африке. В статье для Bloomberg он заявляет, что американская администрация не успевает за стремительно меняющимися тенденциями на этом континенте.

Он напоминает, что российские военные работают в Мали, Конго, Центральноафриканской Республике и многих других странах, а лидеры африканских стран желают получить выгоду от сотрудничества с Китаем.

Российские военные работают в Мали, Конго, Центральноафриканской Республике. Фото © ТАСС / ЕРА / Daniel Irungu

Ставридис предлагает рецепт по возвращению США в Африку: ставку надо сделать на Кению, Нигерию, Эфиопию и ЮАР. Вероятно, он забыл, что Южноафриканская Республика — основательница БРИКС и плотно развивает связи и с Россией, и с Китаем. Кроме того, адмирал предлагает считаться с разнообразием африканских стран и учитывать этот фактор в развитии отношений.

— Необходимо осознать огромное разнообразие Африки. Языковые, исторические и культурные различия огромны. Сравните давнюю независимость Эфиопии с мучительной колониальной историей и апартеидом в ЮАР. Франкоязычная Африка значительно отличается от горстки бывших португальских колоний, — пишет военный.

Ещё Ставридис предлагает бросить вызов Китаю и навязать африканским странам свою модель развития, а также плотнее работать по военной составляющей.

Возможно, рецепт адмирала и может сработать, но страны Африки, когда-то плотно работавшие с СССР, увидев итоги отказа от сотрудничества с Москвой, постепенно возвращаются к исходной точке и готовы начать опять строить отношения. Западные демократии, навязывавшие свои идеи, оказываются в проигрыше уже сейчас, а уход американских военных из Нигера и африканский тур министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова только доказывают это.

Урановая лихорадка на Западе

Попытки изоляции России привели к урановой лихорадке и взлёту цен на 233%, сообщает Bloomberg. Таким образом, рост котировок урана играет на пользу России, остающейся одним из лидеров рынка. Издание отмечает, что рост цен на уран является свидетельством масштабов и скорости поворота назад к ядерной энергии в мире. Сейчас на этапе строительства находятся более 60 новых атомных электростанций, при этом в планах — построить ещё 300. То есть государства решили возобновить работу закрытых АЭС.

Падение Макрона: кто займёт его место

Президент Франции, имевшей в прошлом веке большие колонии в Африке, Эмманюэль Макрон теряет очки в Пятой республике. Его рейтинги просели до самого низкого уровня за последние 5,5 лет. Лишь 24% французов доверяют своему президенту. Об этом свидетельствуют не только опросы населения, но и прошедшие выборы в Европейский парламент. Как итог — новые выборы в Национальное собрание.

Авторы Bloomberg отмечают, что "Национальное объединение" Марин Ле Пен победит на выборах, а сама лидер партии станет премьер-министром.

— Макрон решил инициировать парламентское голосование в попытке вернуть политическую инициативу после европейских выборов. Но многие законодатели и чиновники говорят, что эта стратегия с высоким уровнем риска, скорее всего, закрепит потери его партии, подорвёт все оставшиеся перспективы продвижения его экономической программы и может даже привести к усилению Ле Пен, — заявляет Валентин Бальдассари.