Миллионер от сохи: Что известно об аресте богатейшего экс-чиновника Минсельхоза Олега Донских, бегавшего 12 лет Оперативники смогли задержать бывшего главу департамента административной работы Минсельхоза Олега Донских, подозреваемого в аферах в агросфере на 2 млрд рублей. Что о нём известно? 17 июня, 14:50 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq, © lipetsk.kp.ru

Где задержали Донских

Задержанный бывший глава департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских по решению суда арестован до 15 сентября и этапирован в СИЗО Липецка. С 2012 года он являлся фигурантом двух уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере). По ним фигуранту грозит до десяти лет заключения.

Как стало известно в понедельник, сотрудникам ФСБ удалось вычислить и задержать экс-чиновника ещё в мае этого года, спустя 12 лет после заведения уголовки. Всё это время он находился в федеральном и международном розыске по подозрению в организации хищения в 2007–2011 годах средств АО "Росагролизинг" и АО "Россельхозбанк" на общую сумму более 2 млрд рублей.

Чиновника задержали в Истринском районе Подмосковья на парковке возле машины. Он подтвердил оперативникам, что знает, что находится в розыске, но не знает почему. До последнего считалось, что Донских находился за границей: как только на него завели первое уголовное дело, он уехал в отпуск "поправить здоровье и отдохнуть". Из него чиновник больше не вернулся — лишь прислал в Минсельхоз заявление о своём увольнении, которое было подписано задним числом.

Кадры задержания Олега Донских. Видео © Telegram / ТАСС

Подозревали, что он мог уехать либо в Египет, либо в Турцию, и на этом основании в 2012 году его объявили в международный розыск. Однако, как заявил Донских во время задержания, с тех пор он постоянно жил в Московской области. Судя по оперативным кадрам, вполне неплохо: когда его схватили, он направлялся к стоящему перед магазином "мерседесу".

В чём обвиняют Донских

Весной 2012 года сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ выявили мошенническую схему, по которой выводились бюджетные деньги, предназначенные для покупки оборудования для спиртовых заводов и ферм крупного рогатого скота.

По мнению следствия, главным фигурантом-распределителем в ней был Олег Донских, ему помогали директор ООО "Межрегионторг+" Сергей Бурдовский и директор ООО "Липецкагротехсервис" Игорь Коняхин. Кроме того, эти двое были и его давними бизнес-партнёрами — соучредителями целого ряда семейных предприятий. Они же осуществляли контроль над бизнесом после того, как Донских стал чиновником.

Схема мошенничества для того времени была вполне традиционной: Минсельхоз выделял бюджетные средства на закупку оборудования, переведённые государственные деньги обналичивались и сразу исчезали. Сначала всей группе инкриминировали около 500 млн рублей, позже к ним добавились ещё 300 млн. В ходе следствия с учётом выяснения новых обстоятельств и появления новых эпизодов общая сумма хищений достигла 2 млрд рублей.

Олег Донских в момент задержания. Фото © Telegram / ТАСС

В то время как Донских успел сбежать, Коняхина и Бурдовского следователям удалось задержать. В 2017 году их осудили и приговорили к 9 и 11,5 года колонии. Ирония заключается в том, что чиновник скрывался от правосудия дольше, чем грозящий ему срок заключения. Напомним, если фигурант дела находится в розыске, срок давности по статье УК РФ на него не распространяется. Ещё несколько лет назад оперативники рассказывали, что, когда попытались задержать Донских, столкнулись с мощным противодействием со стороны его коллег в министерстве.

Как бывший глава Минсельхоза Елена Скрынник спасала подчинённого

Примечательно, что, когда Олег Донских исчез из поля зрения российских правоохранителей, тогдашняя глава Минсельхоза Елена Скрынник эмоционально отстаивала подчинённого, заявляя, что он никуда не бежал от следствия и вообще никакого уголовного дела в его отношении нет.

Эксперты считают, что дело Донских может быть напрямую связано с деятельностью бывшего министра. В феврале 2013 года Скрынник давала показания в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве с участием своего подчинённого. Вполне возможно, помощник министра мог сообщить следствию много интересной информации, которая могла повлиять на её процессуальный статус.

Бывшая глава Минсельхоза Елена Скрынник. Фото © Life.ru

Кстати, в октябре 2015 года появилась информация о том, что прокуратура Швейцарии уже более двух лет ведёт расследование деятельности бывшего министра, подозревая её в отмывании средств. Тогда источники в швейцарской прокуратуре сообщили журналистам, что страна арестовала активы Скрынник в швейцарских банках на сумму 60 млн швейцарских франков. А в 2017 году, когда вынесли приговор Коняхину и Бурдовскому, стало известно, что расследование швейцарской прокуратуры в отношении Скрынник прекращено.

Кто такой Олег Донских

55-летний Олег Донских родился в 1968 году в деревне Добринка Липецкой области. Он сын бывшего первого секретаря Липецкого обкома КПСС Виктора Донских, скончавшегося чуть менее двух лет назад.

До того как стать чиновником, Донских владел более чем двадцатью фирмами: в основном это сельскохозяйственные предприятия, но также завод по производству водки, ЧОПы, торговые дома, производитель бумаги и картона и логистические организации. В этих проектах ему помогали Коняхин и Бурдовских, а также 36-летний сын Василий.

Последний, после того как отец подался в бега, неожиданно растерял весь бизнес и в 2017 году подал на банкротство. К этому моменту Донских-младший показывал прибыль в размере нескольких тысяч рублей и при этом жил в Липецке в фешенебельном особняке на улице Кузнечной.

Фото © ТАСС / Васев Стоян

Олег Донских давно знаком с Еленой Скрынник — работал с ней ещё как предприниматель. С 2001 по 2009 год Скрынник возглавляла "Росагролизинг", а в 2008–2009 годах Донских стал её региональным представителем — руководил подразделением "Росагролизинга" по ЦФО.

В начале апреля 2009 года Донских назначили начальником Управления сельского хозяйства Липецкой области, а уже через пару месяцев он уехал в Москву — в министерство.

К моменту уголовного дела Донских уже жил на широкую ногу. Наведавшиеся к нему с обысками оперативники нашли у него несколько квартир в Москве, особняк в элитном посёлке в родном Липецке и целый автопарк новых автомобилей: несколько Mercedes S-класса, BMW разных серий, Jeep Wrangler.

Кроме того, у чиновника оказался дом в подмосковных "Горках-2", он расположен в коттеджном посёлке "Серебряные ключи" на двух участках общей площадью более 3 тыс. квадратных метров. Сейчас подобные особняки здесь стоят примерно 300 млн рублей.

Долгов у беглого чиновника на сегодняшний день, к удивлению, немного. Фото © fssp.gov.ru

Как жил Олег Донских в бегах

Судя по архивам исполнительных производств ФССП, за годы, проведённые в бегах, у Донских то и дело возникали просроченные задолженности по кредитам. Самый большой образовался ещё в 2016 году — его сумма составила без малого 13 миллионов рублей. Сейчас эта задолженность погашена.

На сегодняшний день бывший чиновник лишь имеет долги по оплате коммунальных услуг по месту прописки (тот самый особняк в посёлке Добринка Липецкой области) и 328 рублей госпошлины. Ещё 30 тысяч он задолжал ФНС в виде налогов.

Авторы Евгений Кузнецов