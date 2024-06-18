Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе
В Одессе произошли взрывы. Об этом со ссылкой на главу города Геннадия Труханова пишут местные средства массовой информации.
Всё произошло на фоне объявленной в области воздушной тревоги. В настоящее время сведений о повреждениях и пострадавших не поступало.
Вечером 15 июня Life.ru писал, что в районе города Полтавы на севере Украины произошло несколько взрывов. Тогда в том регионе также действовала воздушная тревога.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov