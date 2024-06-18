Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе

В Одессе произошли взрывы. Об этом со ссылкой на главу города Геннадия Труханова пишут местные средства массовой информации.

Всё произошло на фоне объявленной в области воздушной тревоги. В настоящее время сведений о повреждениях и пострадавших не поступало.