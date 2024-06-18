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17 июня, 21:13

Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе

В Одессе произошли взрывы. Об этом со ссылкой на главу города Геннадия Труханова пишут местные средства массовой информации.

Всё произошло на фоне объявленной в области воздушной тревоги. В настоящее время сведений о повреждениях и пострадавших не поступало.

Взрыв прогремел в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе

Вечером 15 июня Life.ru писал, что в районе города Полтавы на севере Украины произошло несколько взрывов. Тогда в том регионе также действовала воздушная тревога.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Алексей Соловьёв
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