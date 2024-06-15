Взрывы прозвучали в районе города Полтавы на Украине

В районе города Полтавы на севере Украины произошло несколько взрывов. Об этом сообщило издание "Страна.ua".

Сейчас в Полтавской области действует воздушная тревога. Также она звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Украине произошёл сбой в движении поездов из-за взрыва на подстанции. При этом в сообщении Минэнерго страны не было данных о том, в каком именно районе случился взрыв, и каково теперь отставание поездов от графика.