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В Миргороде на Украине прозвучал взрыв

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Миргород Полтавской области

15 июня, 10:33
В Миргороде произошёл взрыв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

В Миргороде произошёл взрыв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

В украинском Миргороде прогремели взрывы после появления в небе боевых ракет. Об этом сообщило местное издание "Страна.ua". Предположительно, целью мог стать военный аэродром города.

"В Миргороде Полтавской области был слышен звук взрыва, сообщают местные паблики. Ранее в Воздушных силах сообщали о движении ракет в направлении Миргорода", уточняется в публикации.

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Накануне сообщалось, что мощные взрывы прогремели в центральных районах Киева. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Также громко было в Хмельницкой области и в Харькове. Кроме того, уточнялось, что ВС РФ повредили тыловые аэродромы в Николаевской и Днепропетровской областях.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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