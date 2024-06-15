В Миргороде на Украине прозвучал взрыв

В украинском Миргороде прогремели взрывы после появления в небе боевых ракет. Об этом сообщило местное издание "Страна.ua". Предположительно, целью мог стать военный аэродром города.

"В Миргороде Полтавской области был слышен звук взрыва, сообщают местные паблики. Ранее в Воздушных силах сообщали о движении ракет в направлении Миргорода", — уточняется в публикации.

Накануне сообщалось, что мощные взрывы прогремели в центральных районах Киева. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Также громко было в Хмельницкой области и в Харькове. Кроме того, уточнялось, что ВС РФ повредили тыловые аэродромы в Николаевской и Днепропетровской областях.