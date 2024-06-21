Кто стоит за уголовным делом против совладельца букмекерской компании "Мелбет" Игоря Ляпустина Уголовное дело против владельца "Мелбет" Игоря Ляпустина имеет ряд странностей, которые могут указывать на интерес к его бизнесу со стороны лиц, имеющих тесные связи с владельцем 1xBet Романом Семиохиным. Почему букмекеру приглянулась компания? 21 июня, 14:21 Игорь Ляпустин. Обложка © Freepik, © ТАСС / Сергей Карпухин

За неприятностями "Мелбет", которые случились с Игорем Ляпустиным, просматривается интерес одного из игроков букмекерского рынка — находящегося в федеральном розыске и живущего на Кипре Романа Семиохина. В последнее время его российский многомиллиардный бизнес из-за многочисленных нарушений и вследствие ограничений регулятора движется к краху.

Что случилось с владельцем "Мелбет"

Напомним, в апреле этого года стало известно, что правоохранители задержали Ляпустина по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие сразу направило в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте бизнесмена.

Заявление на предпринимателя написал ещё в ноябре 2023 года его бывший армейский товарищ Александр Градуленко. Согласно тексту заявления, настоящим владельцем 50% "Мелбет" является именно Градуленко — якобы свою долю он передал Ляпустину временно, пока у него были проблемы с законом (Градуленко дважды судили за незаконную организацию азартных игр, в 2013 и 2016 году). После решения этого вопроса рассчитывал на возврат актива, но партнёр его якобы кинул. Свой убыток коммерсант оценил в 90 млн рублей.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Градуленко Александр Александрович действительно был учредителем компании "Мелофон", но полностью вышел из бизнеса к 2012 году. Сейчас Ляпустин занимается бизнесом на пару с Марией Кеббул и в "Мелофоне" владеет пакетом в 49,99%.

Судя по данным ЕГРЮЛ, Александр Градуленко вышел из числа владельцев "Мелбет" ещё в 2012 году. Тогда он передал свою долю учреждённым им фирмам "Концепт" и "Седьмой континент", а в 2014 году "Мелофон" перешёл к третьим лицам. Фото © Spark-interfax.ru

После того как новость о задержании Ляпустина появилась в публичном пространстве, многие юристы подчёркивали, что на самом деле это типичный корпоративный конфликт, который по всем правилам должен рассматриваться в арбитражном суде. Уголовный способ его решения удивил в экспертной среде многих, и по рынку поползли слухи, что бизнес Ляпустина кому-то очень приглянулся.

Генеральный директор букмекерской компании "Мелбет" Игорь Ляпустин (в центре), обвиняемый в мошенничестве, во время избрания меры пресечения в Тверском суде. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

При этом "Мелбет" действительно выглядит привлекательно: титульный партнёр Футбольной национальной лиги, в рейтинге букмекерских компаний за 2023 год фирма заняла высокое 9-е место, а сам Ляпустин — один из ключевых игроков на легальном букмекерском рынке.

К слову, это уже не первая атака на долю Ляпустина в "Мелбет". В 2022 году оспорить приобретение коммерсанта попытался её продавец — кипрская компания Taglagas LTD. Спустя некоторое время после сделки в суд поступил иск от некоей Елены Поцелуевой, которая назвала себя бенефициаром Taglagas LTD и заявила, что разрешения на куплю-продажу доли "Мелбет" она не давала. Тогда суд встал на сторону Ляпустина, не найдя подтверждения словам о принадлежности Taglagas.

Арбитражный суд Московского округа проверил чистоту сделки по продаже доли в "Мелбет" и не нашёл в ней нарушений. Фото © Kad.arbitr.ru

Как на рынке работала 1xBet Романа Семиохина

По одной из версий, Семиохин — бенефициар той самой нелегальной брянской букмекерской конторы 1xBet, через которую несколько лет назад из России были выведены 63 млрд рублей. С лета 2019 года в отношении владельцев фирмы в родном для них Брянске возбудили уголовное дело по статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр в Интернете).

Тогда кроме Семиохина главными фигурантами дела стали его бизнес-партнёры — Дмитрий Казорин и перебежавший к ним бывший сотрудник киберразведки МВД РФ Сергей Каршков. Последний, кстати, в прошлом году внезапно скончался в Швейцарии во время прохождения рядовой процедуры МРТ. Введённый в кровь контрастный раствор якобы вызвал анафилактический шок, и врачи не сумели откачать пациента.

С момента появления уголовного дела российские правоохранители пытаются пресечь незаконную деятельность 1xBet в России, правда с переменным успехом. Компания похожа на своеобразную матрёшку, где под нелегальным бизнесом скрывается абсолютно законный, а под ним, в свою очередь, ещё один — серый бизнес.

Роман Семиохин. Фото © YouTube / Forbes

На практике это выглядит так: после 2019 года, несмотря на запрет деятельности, весь букет сайтов 1xBet продолжал работать в стране, но уже под другой вывеской — "1хСтавка", которая до недавнего времени имела необходимую в России лицензию и поэтому была абсолютно легальной. Таким образом букмекер обходил решение регулятора и продолжал зарабатывать в РФ.

Бренд "1хСтавка" принадлежит фирме "Ставка ру", а ранее она называлась "Букмекер паб". Учредителем фирмы под старым названием был Роман Семиохин, под нынешним (по крайней мере, до недавнего времени) — сестра Семиохина Альбина. Она владела "Ставкой ру" через саратовскую прокладку АО "Конструктор". Кроме родственных связей двух брендов, сами сайты 1xBet и "1хСтавка" были похожи друг на друга как близнецы, да и ставки принимались в офисах, занимаемых 1xBet.

Почему провалилась "Ставка ру"

В 2023 году эта схема наконец дала сбой: надзорный орган — ППК "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ) — отключил букмекера от информационной системы "Единый регулятор азартных игр", что по сути приравнивается к запрету деятельности "Ставка ру" на территории России.

Из карточки компании "Ставка ру" видно, что раньше она называлась "Букмекер паб", а сейчас находится в собственности АО "Конструктор". Её владельцем была Альбина Семиохина — сестра владельца 1xBet. Фото © Spark-interfax.ru

Поводом к решению ЕРАИ стало "неисполнение в полном объёме обязанностей налогового агента ["Ставка ру"] по исчислению, удержанию и перечислению сумм налога на доходы физических лиц с сумм выигрышей". Иными словами, в решении регулятора речь идёт об обходе фирмой российских законов. Это произошло как раз в сентябре 2023 года. А уже через месяц с небольшим Градуленко написал заявление на Ляпустина.

С тех пор руководство конторы безуспешно пыталось судиться с регулятором. В мае этого года Арбитражный суд Москвы отказал "Ставка ру" в удовлетворении исковых требований к ЕРАИ, чем по факту поставил крест на деятельности компании.

Попытка оспорить своё исключение из информационной системы букмекеров может указывать на то, что Семиохин получил чувствительный удар по кошельку: судя по тексту решения суда, на сайтах конторы делались ставки на суммы в десятки миллиардов рублей.

Из текста решения Арбитражного суда Москвы можно понять, что "Ставка ру" оперировала дестяками миллиардов рублей. Фото © Kad.arbitr.ru

Как Градуленко связан с Романом Семиохиным

Градуленко дважды судим по одной и той же статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Первый раз, в 2013 году, его осудили условно на 2,5 года, второй, в 2016-м, на год и 11 месяцев с выплатой в бюджет незаконного дохода от деятельности в сумме почти 400 млн рублей.

При этом, судя по тексту последнего приговора, противоправные действия Градуленко совершил в период с 2012 по 2015 год. В это время он и его супруга Ольга Градуленко (другие её фамилии — Усова и девичья Качан) являлись ключевыми сотрудниками Романа Семиохина, официально работали в дальневосточном филиале фирмы "Букмекер паб" и занимались развитием бизнеса на территории ДФО. В документе указаны и места совершения преступления — это пункты приёма ставок во Владивостоке, все они совпадают с адресами офисов, вписанных в лицензию "1хСтавка".

Из того же текста можно понять, что сотрудники Семиохина принимали у азартных граждан наличные для пополнения счетов в обход кассы, чтобы не платить налоги. Об этом же идёт речь и в материалах дела, рассмотренного Бежицким судом Брянска в отношении Семиохина, Казорина и Каршкова.

Сергей Каршков. Фото © Tema32.ru

Таким образом, можно предположить, что Семиохин сознательно уклонялся от обязательств перед государством, а сама структура его бизнеса такова, что лицензия легального букмекера (сначала "Букмекер паб", а позже "Ставка ру") использовалась для прикрытия нелегального бизнеса. При этом вся ответственность всегда ложилась не на бенефициара схемы, а на подконтрольных ему лиц.

Семейные связи

Роман Семиохин отлично знает Градуленко не только потому, что тот у него работал. Супруга менеджера Ольга — уроженка Брянска, у неё брянский ИНН, и до нынешнего замужества она была замужем за брянцем Андреем Усовым. Последний — одноклассник Семиохина и впоследствии один из его бизнес-партнёров. Под фамилией предыдущего мужа девушка работала генеральным директором у ещё одного фигуранта по делу 1xBet — покойного Сергея Каршкова.

Впрочем, и это ещё не всё. Девичья фамилия Ольги Градуленко — Качан. Как оказалось, у неё есть родная сестра Елена Качан. Обе сестры позже работали во Владивостоке, совместно вели автомобильный бизнес. При этом в ЕГРЮЛ Елена фигурирует под фамилией Поцелуева. И под ней же в 2022 году от имени кипрской компании Taglagas LTD она пыталась оспорить покупку Ляпустиным доли в "Мелбет".

Усова Ольга Игоревна (она же Качан и Градуленко) — директор филиала "Ставка ру" в Брянске. Фото © Spark-interfax.ru

Исходя из этого можно сделать вывод, что Taglagas может иметь отношение к Семиохину, а сам он давно нацелился на ставший благодаря Ляпустину доходным проект "Мелбет". Сейчас эти усилия могут выглядеть особенно актуальными в свете отключения "Ставка ру" от информационной системы ЕРАИ. Логично предположить, что взятый под контроль ценный актив с хорошей репутацией может помочь Семиохину и дальше зарабатывать в России.

Как Семиохин помогал Украине

Life.ru уже писал, что 1xBet с 2015 года нелегально зарабатывала на Украине через кипрскую компанию Navasard Limited, получая прибыль за счёт так называемого мискодинга (установкой банком-эквайером ММС-кода торговца, который не соответствует виду его настоящей деятельности). К примеру, платежи игроков, переводимые на счёт сайта, в "Приватбанке" отражались как услуги ЖКХ.

Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. Фото © СК РФ

Похоже, Семиохин и Казорин тайно получили украинское гражданство. Если верить информации украинских баз, приятели были прописаны в киевском пригороде Бровары по одному адресу: бульвар Независимости, 2А, кв. 54. Известны и номера их документов: Семиохин — паспорт СТ498778 и ДРФО (ИНН) 2816422350, Казорин — паспорт СТ505346 и ДРФО 3099122732. Согласно тому же источнику, Семиохин даже мог голосовать на выборах президента Украины — это подтверждается копией автоматизированной выгрузки с сайта государственной миграционной службы Незалежной, а также сведениями об избирателях за 2018–2019 годы.

В то время 1xBet, несмотря на отсутствие разрешения на ведение деятельности, как раз активно привлекала игроков из США, предлагая бонус более $100 за регистрацию. И принятие украинского гражданства рассматривалось брянскими букмекерами как часть стратегии по выходу на западный рынок.

Впрочем, не срослось: сначала британский государственный регулятор рынка азартных игр Gambling Comission отозвал лицензию 1xBet на ведение деятельности в Британии. Затем сотрудничающие с букмекером футбольные клубы "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" получили официальное предупреждение о многомиллионных штрафах в случае, если они продолжат продвигать российский букмекерский бренд. А в США на 1xBet обратили внимание представители американской ассоциации кинематографистов Motion Picture Association, обвинившие бренд в массовом размещении рекламы на пиратских ресурсах и стимулировании развития пиратства по всему миру.

Один из офисов "Ставка ру" в Брянске. Фото © Life

Потерпев неудачу в Англии, США и некоторых других странах, 1xBet предложила украинским властям принимать ставки от нерезидентов, введя для такой деятельности льготное налогообложение. За это Семиохин явно был готов платить в бюджет Украины 3% от оборота и закупать облигации внутреннего государственного займа Украины на 20% от прибыли. Получив возможность работать с нерезидентами, 1xBet смогла бы отмывать деньги от операций, проведённых за пределами Украины, в том числе и в России.

В 2019 году Семиохин, Каршков и Казорин были объявлены в России в международный розыск по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр в Интернете (ст. 171.2 УК РФ), а часть их российского имущества на 1,5 млрд рублей была арестована по решению суда.

Авторы Евгений Кузнецов