Фронтовые сводки СВО: Как продвинулась Армия России, где ВСУ сжигают своих штурмовиков и почему с Украины сбежал даже оркестр, 18 июня Мужское население Украины, не дожидаясь мобилизации, бежит из страны, а главком ВСУ Сырский сжигает оставшиеся подразделения на трёх направлениях — новости из зоны СВО в материале Life.ru. 18 июня, 12:51 Танк Т-80БВ 1429-го гвардейского мотострелкового полка в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковская область, 18 июня

Бои в Харьковской области продолжаются сразу по нескольким направлениям. Группировка войск "Север" ведёт наступление в Волчанске. Противник пытается сдержать ВС РФ, проводя безуспешные контратаки. Украинские подразделения вынуждены брать передышку для укомплектования. У Липцов также наблюдаются попытки ВСУ вернуть утраченное. Только за прошедшие сутки потери противника — около 300 человек, а также американская БТР Stryker. На этом направлении ожидается и крупное наступление нацистов.

— Противник постепенно наращивает усилия на всех направлениях и бросает в бой подразделения первого эшелона. В распоряжение командования 36-й ОБрМП прибыл стрелковый батальон 57-й ОМПБр, собранный из остатков других батальонов этой же бригады. Вероятно, именно они будут продолжать попытки прощупать оборону "северян" до ввода в бой основной группировки, — сообщают авторы канала "Северный ветер".

Продвигаются российские войска не только на севере региона. ВС РФ постепенно подходят к Купянску. "Адекватный харьковчанин" заявляет, что бои ведутся уже на окраине населённого пункта Песчанка. Также есть успехи у Ивановки и Котляровки.

Учтя ошибки прорыва в Волчанск и к Липцам, противник начал укреплять линию обороны вокруг Харькова. Сейчас она проходит по окружной трассе. Но сюда регулярно прилетает от ВКС РФ. При этом ВСУ готовятся к наступлению.

Российские военнослужащие в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

— Концентрация украинских ударных БТРГ на всей линии фронта говорит о том, что ВСУ в ближайшие дни готовят крупное контрнаступление при поддержке дальнобойной артиллерии и РСЗО западного производства, — отмечает Win/Win.

Поставки из Польши ракет ATACMS и работа инструкторов из Великобритании по подготовке ДРГ в Одессе лишь подтверждают планы ВСУ по наступлению. Одним из вероятных мест для их работы называют Крым. Также противник дистанционно минирует прифронтовые дороги. Для этого используются дроны "Баба-яга".

Продвижение в Донбассе, 18 июня

Канал WarGonzo сообщает, что в Константиновке и Максимиловке Армия России уничтожает позиции ВСУ — проводится подготовка к штурму этих населённых пунктов. В Часовом Яре штурмовики двигаются по микрорайону "Восточный", но противник пытается задержать наши подразделения.

— Задачей ВСУ является сдерживание наступления наших войск для подготовки основных оборонительных позиций за водоканалом Северский Донец – Донбасс, западнее которого расположена основная часть города, — пишут "Два майора".

У ранее освобождённого Старомайорского украинские боевики пытаются проводить контратаки. Тяжёлая ситуация для ВСУ складывается у Угледара.

— В районе Владимировки продолжается беда для одного из подразделений. Комбат смежников скрыл потерю позиций, из-за чего другое подразделение (но прикомандированное к тому же бату) попало в очень затруднительную ситуацию. Разрешения на уход комбат не даёт уже несколько дней в надежде в дальнейшем скрыть потерю позиций, — жалуется украинский блогер Богдан Мирошников. Потеря позиций позволит продолжить окружение Угледара, где у противника собрана серьёзная группировка.

Тяжёлая ситуация для ВСУ складывается у Угледара. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Херсонская область, 18 июня

Главком ВСУ Александр Сырский повторяет ошибки Валерия Залужного. ВСУ вспомнили про стратегию самоуничтожения и решили к ней вернуться — снова высадились в Крынках. "Схема тоже не поменялась: высадка – подвал – Краснополь – пепел", — напоминает Condottiero.

Удары по приграничью

Противник не останавливает удары по "старой" территории России. В Белгородской области целями стали грузовой автомобиль и два комбайна. Кроме того, дронами атакуются жилые дома. В Азове от удара БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в тушении пожара задействовано свыше 200 человек, несколько единиц техники, в том числе пожарный поезд.

На Украине бегут от мобилизации

Украинские мужчины продолжают всеми способами сопротивляться мобилизации. Во Львовской области сотрудника ТЦК избили, когда он пытался отправить жителя Яворова на военно-врачебную комиссию. В итоге ему самому понадобилась помощь медиков. У него черепно-мозговая травма.

18-летний одессит придумал хитрую схему, как не попасть на фронт. Он ограбил женщину, но всё, что забрал, выкинул и спокойно отправился домой на автобусе. Конечно же, его арестовали. Оказалась, что сесть в тюрьму — одна из возможностей не попасть на фронт.

Музыканты Киевского симфонического оркестра тоже сбежали от мобилизации. Они выехали на фестиваль в Германию и оттуда уже не вернулись. Немецкие власти им дали убежище. Теперь же в Киеве задумываются над тем, чтобы запретить выезд спортсменам и артистам. Хотя можно смело говорить, что это не последние беглецы — ещё не закончился чемпионат Европы по футболу, где безуспешно выступает украинская сборная.

Киевский симфонический оркестр. Фото © Telegram / Kotnews