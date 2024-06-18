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Фронтовые сводки СВО: Как продвинулась Армия России, где ВСУ сжигают своих штурмовиков и почему с Украины сбежал даже оркестр, 18 июня

Мужское население Украины, не дожидаясь мобилизации, бежит из страны, а главком ВСУ Сырский сжигает оставшиеся подразделения на трёх направлениях — новости из зоны СВО в материале Life.ru.

18 июня, 12:51
Танк Т-80БВ 1429-го гвардейского мотострелкового полка в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Танк Т-80БВ 1429-го гвардейского мотострелкового полка в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковская область, 18 июня

Бои в Харьковской области продолжаются сразу по нескольким направлениям. Группировка войск "Север" ведёт наступление в Волчанске. Противник пытается сдержать ВС РФ, проводя безуспешные контратаки. Украинские подразделения вынуждены брать передышку для укомплектования. У Липцов также наблюдаются попытки ВСУ вернуть утраченное. Только за прошедшие сутки потери противника — около 300 человек, а также американская БТР Stryker. На этом направлении ожидается и крупное наступление нацистов.

Противник постепенно наращивает усилия на всех направлениях и бросает в бой подразделения первого эшелона. В распоряжение командования 36-й ОБрМП прибыл стрелковый батальон 57-й ОМПБр, собранный из остатков других батальонов этой же бригады. Вероятно, именно они будут продолжать попытки прощупать оборону "северян" до ввода в бой основной группировки, сообщают авторы канала "Северный ветер".

Продвигаются российские войска не только на севере региона. ВС РФ постепенно подходят к Купянску. "Адекватный харьковчанин" заявляет, что бои ведутся уже на окраине населённого пункта Песчанка. Также есть успехи у Ивановки и Котляровки.

Учтя ошибки прорыва в Волчанск и к Липцам, противник начал укреплять линию обороны вокруг Харькова. Сейчас она проходит по окружной трассе. Но сюда регулярно прилетает от ВКС РФ. При этом ВСУ готовятся к наступлению.

Российские военнослужащие в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Концентрация украинских ударных БТРГ на всей линии фронта говорит о том, что ВСУ в ближайшие дни готовят крупное контрнаступление при поддержке дальнобойной артиллерии и РСЗО западного производства, отмечает Win/Win.

Поставки из Польши ракет ATACMS и работа инструкторов из Великобритании по подготовке ДРГ в Одессе лишь подтверждают планы ВСУ по наступлению. Одним из вероятных мест для их работы называют Крым. Также противник дистанционно минирует прифронтовые дороги. Для этого используются дроны "Баба-яга".

Продвижение в Донбассе, 18 июня

Канал WarGonzo сообщает, что в Константиновке и Максимиловке Армия России уничтожает позиции ВСУ — проводится подготовка к штурму этих населённых пунктов. В Часовом Яре штурмовики двигаются по микрорайону "Восточный", но противник пытается задержать наши подразделения.

Задачей ВСУ является сдерживание наступления наших войск для подготовки основных оборонительных позиций за водоканалом Северский Донец Донбасс, западнее которого расположена основная часть города, — пишут "Два майора".

У ранее освобождённого Старомайорского украинские боевики пытаются проводить контратаки. Тяжёлая ситуация для ВСУ складывается у Угледара.

В районе Владимировки продолжается беда для одного из подразделений. Комбат смежников скрыл потерю позиций, из-за чего другое подразделение (но прикомандированное к тому же бату) попало в очень затруднительную ситуацию. Разрешения на уход комбат не даёт уже несколько дней в надежде в дальнейшем скрыть потерю позиций, — жалуется украинский блогер Богдан Мирошников. Потеря позиций позволит продолжить окружение Угледара, где у противника собрана серьёзная группировка.

Тяжёлая ситуация для ВСУ складывается у Угледара. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Тяжёлая ситуация для ВСУ складывается у Угледара. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Херсонская область, 18 июня

Главком ВСУ Александр Сырский повторяет ошибки Валерия Залужного. ВСУ вспомнили про стратегию самоуничтожения и решили к ней вернуться — снова высадились в Крынках. "Схема тоже не поменялась: высадка – подвал – Краснополь – пепел", — напоминает Condottiero.

Удары по приграничью

Противник не останавливает удары по "старой" территории России. В Белгородской области целями стали грузовой автомобиль и два комбайна. Кроме того, дронами атакуются жилые дома. В Азове от удара БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в тушении пожара задействовано свыше 200 человек, несколько единиц техники, в том числе пожарный поезд.

На Украине бегут от мобилизации

Украинские мужчины продолжают всеми способами сопротивляться мобилизации. Во Львовской области сотрудника ТЦК избили, когда он пытался отправить жителя Яворова на военно-врачебную комиссию. В итоге ему самому понадобилась помощь медиков. У него черепно-мозговая травма.

18-летний одессит придумал хитрую схему, как не попасть на фронт. Он ограбил женщину, но всё, что забрал, выкинул и спокойно отправился домой на автобусе. Конечно же, его арестовали. Оказалась, что сесть в тюрьму — одна из возможностей не попасть на фронт.

Музыканты Киевского симфонического оркестра тоже сбежали от мобилизации. Они выехали на фестиваль в Германию и оттуда уже не вернулись. Немецкие власти им дали убежище. Теперь же в Киеве задумываются над тем, чтобы запретить выезд спортсменам и артистам. Хотя можно смело говорить, что это не последние беглецы — ещё не закончился чемпионат Европы по футболу, где безуспешно выступает украинская сборная.

Киевский симфонический оркестр. Фото © Telegram / Kotnews

Киевский симфонический оркестр. Фото © Telegram / Kotnews

Главные новости СВО: Как Армия России вернула позиции в Запорожье, а ВСУ готовят контрнаступление под Харьковом, 17 июня
Главные новости СВО: Как Армия России вернула позиции в Запорожье, а ВСУ готовят контрнаступление под Харьковом, 17 июня
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
Елена Стафеева
Елена Стафеева
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