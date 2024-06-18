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18 июня, 12:11

Российское подразделение H&M приступило к ликвидации компании

ООО "Эйч энд Эм" — основное юридическое лицо шведского ретейлера Hennes & Mauritz (H&M) в России — приняло решение о ликвидации компании. Это следует из базы данных Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ).

"ООО "Эйч энд Эм" приняло решение о ликвидации компании", — говорится на сайте реестра.

По информации ЕГРЮЛ, соответствующее решение было утверждено накануне, 17 июня.

Напомним, что в 2022 году сеть торговли одеждой H&M, которой также принадлежат бренды COS, Monki, & Other Stories, Arket и H&M Home, приостановила продажи в России, а чуть позже и вовсе закрыла все свои российские магазины. Такое решение было принято из-за российской спецоперации на Украине. В нашей стране компания работала с 2009 года.

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Shutterstock / FOTODOM / Sara Sette

Наталья Исакова
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