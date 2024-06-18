Российское подразделение H&M приступило к ликвидации компании

Напомним, что в 2022 году сеть торговли одеждой H&M, которой также принадлежат бренды COS, Monki, & Other Stories, Arket и H&M Home, приостановила продажи в России, а чуть позже и вовсе закрыла все свои российские магазины. Такое решение было принято из-за российской спецоперации на Украине. В нашей стране компания работала с 2009 года.