Максимум iCloud: Эксперт объяснил, как новые санкции США повлияют на работу iPhone в России
Эксперт Кусков: У россиян с iPhone из-за санкций может перестать работать iCloud
Запрет Соединённых Штатов Америки на оказание IT-услуг относится к предприятиям в РФ, однако функции iPhone он не затронет. Максимум, что может произойти, это прекращение работы облачного хранилища iCloud. Такое мнение в среду, 12 июня, выразил эксперт Денис Кусков.
"Всё-таки это не для любого частного лица, а для предприятия. Поэтому я не думаю, что iPhone перестанут работать. В худшем случае перестанет работать iCloud", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Специалист указал, что у многих покинувших РФ американских сервисов есть отечественные аналоги, поэтому их юзерам переживать не о чем. В то же время организации, которые остаются с иностранными ресурсами, сейчас находятся под дамокловым мечом, подчеркнул Кусков.
По мнению заместителя директора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Технологии доверенного взаимодействия" на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Руслана Пермякова, запрет пойдёт на пользу, так как он снизит возможности серого импорта и поддержит отечественную программу импортозамещения. Он обратил внимание, что в соответствующем сообщении Министерства финансов США подчёркивается: органичения "не предназначены для нарушения гражданских телекоммуникаций".
Как сообщал Life.ru, в общей сложности новые санкции американского Минфина коснулись 33 человек и 200 компаний, в том числе из Белоруссии, Молдавии, Украины, Китая и ЮАР. Также США запретят оказывать России услуги, связанные с информационными технологиями и облачными сервисами. Ограничения вступят в силу 12 сентября.
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