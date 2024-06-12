Максимум iCloud: Эксперт объяснил, как новые санкции США повлияют на работу iPhone в России

Запрет Соединённых Штатов Америки на оказание IT-услуг относится к предприятиям в РФ, однако функции iPhone он не затронет. Максимум, что может произойти, это прекращение работы облачного хранилища iCloud. Такое мнение в среду, 12 июня, выразил эксперт Денис Кусков.

"Всё-таки это не для любого частного лица, а для предприятия. Поэтому я не думаю, что iPhone перестанут работать. В худшем случае перестанет работать iCloud", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Специалист указал, что у многих покинувших РФ американских сервисов есть отечественные аналоги, поэтому их юзерам переживать не о чем. В то же время организации, которые остаются с иностранными ресурсами, сейчас находятся под дамокловым мечом, подчеркнул Кусков.