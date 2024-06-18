"VK Порталы" соединили 19 миллионов россиян

"VK Порталы", приуроченные ко Дню России, объединили 19 миллионов человек и стали местом проведения различных активностей — от мастер-классов и флешмобов до встреч с любимыми блогерами и артистами. Об этом сообщили Life.ru в пресс-службе сервиса, подводя итоги праздничного проекта. Мультимедийные инсталляции были установлены в девяти российских городах — Владивостоке, Грозном, Казани, Красноярске, Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Саратове и Тюмени. С 7-го по 16 июня местные организации проводили у инсталляций активности, к которым могли присоединиться горожане.

В Тюмени около "VK Портала" прошёл музыкальный фестиваль "Музсходка", в Перми и Красноярске — мероприятия, приуроченные ко Дню города, а в Санкт-Петербурге — k-pop-флешмоб и научный стендап.

Объединяющим порталом в этом году стала инсталляция на Международной выставке-форуме "Россия": здесь прошли лекции и квизы, популярные блогеры и артисты, среди которых Стас Костюшкин, Артём Пименов (Waterfork), Карина Мурашкина, Абрикоса и другие, сняли клипы и провели активности для гостей, а 12 июня Всероссийский проект "Топ-блог" организовал единый блогерский звонок из нескольких городов. В этот же день "VK Портал" на ВДНХ объединил все города в одном многочасовом звонке.