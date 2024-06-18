"Взгляните на это": Мистический монолит в горах поставил в тупик полицию Лас-Вегаса
Полиция Лас-Вегаса обнаружила в горах Невады серебристый монолит
Загадочный монолит в горах Невады в США. Обложка © X / LVMPD
В горах штата Невада появился загадочный столб серебристого цвета, похожий на монолит, который и ранее появлялся в США и других странах. Об этом сообщили в Департаменте полиции Лас-Вегаса.
"Мы наблюдаем много странных вещей, когда люди отправляются в походы... но взгляните на это! В выходные служба поиска пропавших без вести при Департаменте полиции Лас-Вегаса обнаружила этот мистический монолит около пика Гасс", — написали представители полиции в соцсети X.
Напомним, ранее похожие таинственные объекты находили в других штатах США, а также в Канаде, Румынии, Нидерландах, Германии, Боливии, Великобритании и Испании. Начался же этот своеобразный флешмоб в штате Юта. Внешний вид и происхождение монолита вызвали немало споров и ассоциаций со знаменитой книгой "Космическая одиссея 2001 года" Артура Кларка. По одной из версий, всё это масштабная акция художника. Позднее подобную находку обнаружили и в России, но ей нашли более рациональное объяснение.