"Взгляните на это": Мистический монолит в горах поставил в тупик полицию Лас-Вегаса

В горах штата Невада появился загадочный столб серебристого цвета, похожий на монолит, который и ранее появлялся в США и других странах. Об этом сообщили в Департаменте полиции Лас-Вегаса.

"Мы наблюдаем много странных вещей, когда люди отправляются в походы... но взгляните на это! В выходные служба поиска пропавших без вести при Департаменте полиции Лас-Вегаса обнаружила этот мистический монолит около пика Гасс", — написали представители полиции в соцсети X.