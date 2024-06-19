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Опубликовано 19 июня 2024, 13:36

Толстой оценил идею запретить водить авто россиянам старше 70 лет: Не надо дискриминации

Толстой считает, что вводить верхний возрастной порог для водителей не нужно

Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой заявил Life.ru, что вводить верхний возрастной порог для водителей в России не нужно, ведь даже в пенсионном возрасте многие отлично управляют автомобилем. С инициативой общественников, по его мнению, прекрасно разберётся МВД.

Толстой считает, что вводить верхний возрастной порог для водителей не нужно. Видео © Life.ru

"Есть люди, которые и в 80 лет, и в 90 прекрасно водят. Не надо никакой дискриминации. Я считаю, что, наоборот, нужно расширять возможности для людей управлять автомобилем, — сказал Толстой в беседе с Life.ru.

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О том, что в России хотят установить верхний возрастной порог для водителей, Life.ru сообщал ранее. С такой инициативой к МВД обратились общественники из движения "Ветераны России". Они предложили министерству совместно разработать проект, предусматривающий запрет на выдачу водительских удостоверений после 70 лет.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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