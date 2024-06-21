Какие луны стоят: Что такое луностояние и когда оно будет Life.ru разбирался, что за необычное небесное явление нам в ближайшее время обещают астрономы. 20 июня, 21:23 В ближайшее время ожидается редкое астрономическое явление — луностояние. Обложка @ Freepik

Дело в том, что орбита, по которой Луна вращается вокруг Земли, очень динамичная, она не "закреплена" в одном и том же положении относительно планеты, она всё время немножко смещается и колеблется. Это обычное дело в космосе: взаимно друг на друга влияет гравитация всего, что только есть в системе. И в данном случае немного вмешивается притяжение Солнца. Во-первых, эллипс, овал лунной орбиты с каждым новым оборотом чуть смещается вот таким образом.

Смещение эллипса лунной орбиты, называемое апсидальной прецессией. Фото © Wikipedia

Но по поводу "луностояния" нас интересует другой вид колебаний этой орбиты — колебание самой её плоскости. Допустим, мы для удобства, как в древние времена, мысленно очертим в небе тот круг, ту плоскость, в которой с нашей точки зрения вокруг нас по небу следует Солнце. А на самом деле это Земля вместе с остальными планетами в этой самой плоскости вращается вокруг Солнца. Эта плоскость именуется эклиптикой. Так вот, плоскость вращения Луны вокруг нас по отношению к этой эклиптике периодически колеблется.

Возьмём линию земного экватора, она-то хоть всегда на своём месте. Теперь представим, что под углом 23 градуса по отношению к экватору находится плоскость вышеупомянутой эклиптики. Это тоже стабильная ситуация. И вот плоскость вращения Луны вокруг планеты либо находится ещё на пять градусов повыше, либо, наоборот, на пять градусов ниже. Когда выше, то мы к 23 градусам прибавляем пять и видим, что Луна находится под углом целых 28 градусов к экватору. И, соответственно, когда орбита "под эклиптикой", то мы из 23 вычитаем пять и получаем, что Луна всего лишь под углом 18 градусов к экватору.

Наклон орбиты Луны (обозначен пунктирной линией) и эклиптики (плоскости видимого движения Солнца по небу) к экватору

И это колебание творится в течение 18,6 года: сначала орбита Луны на пять градусов выше, потом медленно несколько лет опускается, на какое-то время полностью с эклиптикой совпадает, потом опускается на пять градусов ниже — и обратно. На видео ниже этот процесс можно проследить, если смотреть в нижнюю область изображения: голубоватый диск обозначает плоскость лунной орбиты, и видно, как этот диск наклоняется то так, то эдак.

Видео © Youtube / Life of Raj

И по мере этого "хождения" плоскости лунной орбиты меняется та максимальная высота, на которую Луна в небе над нами поднимается. Как раз в ближайшие месяцы Луна будет подниматься особенно высоко над горизонтом и особенно долго будет задерживаться в небе. Это и есть то самое "луностояние". К примеру, 21 сентября 2024 года Луна над Москвой взойдёт в семь вечера, а зайдёт только в 11 утра следующего дня. А, скажем, 15 декабря и вовсе восход Луны — в три часа дня, а заход — только наутро почти в десять часов, притом в четыре часа дня она взойдёт снова, чтобы снова остаться в небе до следующего утра. То есть Луна в небе будет держаться примерно по 16–18 часов в сутки.

Авторы Адель Романенкова