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Регион
Опубликовано 19 июня 2024, 15:25

Москалькова призвала вернуться к вопросу об ответственности за домашнее насилие

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает важным не оставлять работу над законопроектом о противодействии домашнему насилию. Об этом она заявила в Совете Федерации в ходе ежегодного доклада о своей работе за прошлый год.

"Считаю, что можно было бы пойти по пути распространения положительного опыта 16 регионов, где существуют государственные центры помощи жертвам домашнего насилия. Законодательно всё-таки поднимать, возвращаться, наверное, к ответственности именно за насилие в семье, причинение морального и другого вреда, который не граничит с совершением преступления", — сказала омбудсмен.

Москалькова отметила, что за 2023 год к ней поступило "несколько больше" обращений от жертв домашнего насилия, чем в предыдущие годы, в районе нескольких десятков. И по каждому случаю работать было весьма непросто, потому что, если нет телесных повреждений или более тяжких последствий, доказать что-то крайне сложно.

Напомним, в ноябре 2019 года законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был вынесен на общественное обсуждение на сайте Совета Федерации. На него пришло порядка 11 тысяч отзывов. Документ планировалось внести в Госдуму до конца января 2020 года, но этого до сих пор не произошло.

В Госдуме разрабатывают программу по борьбе с домашним насилием
В Госдуме разрабатывают программу по борьбе с домашним насилием
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Telegram / ombudsmanrf

Наталья Демьянова
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