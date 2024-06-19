Москалькова призвала вернуться к вопросу об ответственности за домашнее насилие

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает важным не оставлять работу над законопроектом о противодействии домашнему насилию. Об этом она заявила в Совете Федерации в ходе ежегодного доклада о своей работе за прошлый год.

"Считаю, что можно было бы пойти по пути распространения положительного опыта 16 регионов, где существуют государственные центры помощи жертвам домашнего насилия. Законодательно всё-таки поднимать, возвращаться, наверное, к ответственности именно за насилие в семье, причинение морального и другого вреда, который не граничит с совершением преступления", — сказала омбудсмен.

Москалькова отметила, что за 2023 год к ней поступило "несколько больше" обращений от жертв домашнего насилия, чем в предыдущие годы, в районе нескольких десятков. И по каждому случаю работать было весьма непросто, потому что, если нет телесных повреждений или более тяжких последствий, доказать что-то крайне сложно.