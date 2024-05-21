"Это катастрофа": В Госдуме разрабатывают программу по борьбе с домашним насилием

Члены фракции "Новые люди" разрабатывают программу по борьбе с домашним насилием. Об этом заявила заместитель председателя Комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева в ходе пленарного заседания Государственной думы во вторник, 21 мая. Вначале она привела данные, полученные в ходе анализа судебных приговоров.

"Новые люди" готовят программу борьбы с домашним насилием. Видео © Telegram / Партия "Новые люди" / ДумаТВ

"Домашнее насилие — это уже не просто проблема, а настоящая катастрофа. Две трети женщин, убитых в 2011-2019 годах, стали жертвами домашнего насилия. Суммарно это больше 12 тысяч женщин, которые погибли от рук близких. Около 10 тысяч женщин были убиты своими партнёрами", — отметила депутат.

Она обратила внимание, что домашнее насилие бывает разным. Случается, что и женщины применяют его по отношению к мужчине, или взрослые дети — к пожилым родителям. По словам Авксентьевой, она готовит программу по защите от домашнего насилия вместе с коллегами по фракции Владиславом Даванковым и Ксенией Горячевой. Причём прежде всего, как отметила депутат, важно бороться с навязчивыми преследователями. Парламентарий заявила, что в 2023 году в Госдуму внесли законопроект о сталкинге, однако профильный комитет отклонил его без обсуждений.

"Конституционный суд позволяет вводить запрет для навязчивых поклонников приближаться к жертвам, посещать места их учёбы и работы. Но суды этой возможностью не пользуются, а наш закон о сталкерах отклонили без обсуждения", — пояснили в партии.