Москвич, терроризировавший экс-супругу, заявил, что она "заказала" его убийство
Эдуард Забузов. Обложка © Telegram / SHOT
Московский ресторатор Эдуард Забузов, который на протяжении трёх лет терроризировал бывшую супругу, обвинил её в том, что она "заказала" его у своих друзей. Мужчина утверждает, что якобы не выслеживал Юлию, а лишь хотел увидеться с их общей дочерью, которая после развода осталась жить с матерью, сообщает SHOT.
Забузов уверяет, что именно Юлия была инициатором самых громких скандалов в их семье. После родов женщина якобы страдала алкоголизмом, ежедневно прикладываясь к спиртному. Именно это, по словам мужчины, и стало поводом для развода. Уже после этого Юлия запрещала Эдуарду видеться с дочкой и обвиняла, что он следит за ними. А самая страшная история, по словам Забузова, приключилась во время его приезда в Дагестан, где его экс-супруга с дочкой пряталась от него. Там на Эдуарда якобы напали родные и друзья Юлии, которые даже пытались застрелить его, но мужчину спасло то, что пистолет заклинило. В итоге его ударили по голове и разбили телефон. После этого он вернулся в Москву. Что касается установленных в подъезде Юлии камер, то они нужны, как утверждает Эдуард, для слежки за машиной, которую незадолго до развода он подарил бывшей жене.
Тем временем на Эдуарда уже завели уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее Life.ru писал, что 55-летний ресторатор после развода три года преследует свою экс-супругу и угрожает ей убийством. Мужчина уже четыре раза ставил на её машину GPS-маячки, а весь подъезд обвесил камерами слежения.