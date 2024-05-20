Москвич, терроризировавший экс-супругу, заявил, что она "заказала" его убийство

Московский ресторатор Эдуард Забузов, который на протяжении трёх лет терроризировал бывшую супругу, обвинил её в том, что она "заказала" его у своих друзей. Мужчина утверждает, что якобы не выслеживал Юлию, а лишь хотел увидеться с их общей дочерью, которая после развода осталась жить с матерью, сообщает SHOT .

Забузов уверяет, что именно Юлия была инициатором самых громких скандалов в их семье. После родов женщина якобы страдала алкоголизмом, ежедневно прикладываясь к спиртному. Именно это, по словам мужчины, и стало поводом для развода. Уже после этого Юлия запрещала Эдуарду видеться с дочкой и обвиняла, что он следит за ними. А самая страшная история, по словам Забузова, приключилась во время его приезда в Дагестан, где его экс-супруга с дочкой пряталась от него. Там на Эдуарда якобы напали родные и друзья Юлии, которые даже пытались застрелить его, но мужчину спасло то, что пистолет заклинило. В итоге его ударили по голове и разбили телефон. После этого он вернулся в Москву. Что касается установленных в подъезде Юлии камер, то они нужны, как утверждает Эдуард, для слежки за машиной, которую незадолго до развода он подарил бывшей жене.