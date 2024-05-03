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3 мая, 16:03

"Я же свою бил, а не ваших": В Петербурге прохожие скрутили неадеквата, искромсавшего жену ножом у парадной

В Петербурге компания друзей спасла незнакомку от убийства собственным мужем

В Санкт-Петербурге компания друзей спасла незнакомую девушку от убийства. По данным SHOT, прошлой ночью разъярённый мужчина прямо посреди улицы несколько раз ударил ножом свою жену, но попытался сбежать, как только появились свидетели.

Парни бросились в погоню за преступником, на фоне слышны истошные крики его жены. Видео © SHOT

Девушки из этой компании остались рядом с истекающей кровью жертвой и вызвали скорую, а парни бросились в догонку за мерзавцем, настигли и удерживали его до приезда полицейских. Сам же неадекват пытался оправдаться тем, что это якобы личный и семейный конфликт, в котором не место посторонним. Полицейских это не убедило, злодея забрали в отдел. Его супруга госпитализирована со множественными ранениями, она в тяжёлом состоянии.

Убил и закопал: Сидящий в тюрьме россиянин спустя 13 лет признался, что расправился с женой
Убил и закопал: Сидящий в тюрьме россиянин спустя 13 лет признался, что расправился с женой

Ранее Life.ru рассказывал, как экс-кандидат в депутаты Тверской думы от "Справедливой России – За правду" Евгений Никольский убил свою 36-летнюю жену Екатерину и рассказал обо всём в соцсетях. Он написал, что не жалеет о содеянном и не собирается уходить от наказания. На всём постсоветском пространстве гремит ещё одно громкое убийство — красавицы Салтанат Нукеновой, над которой жестоко расправился её муж, бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. Сейчас его судят, а подробности истории можно прочитать здесь.

Обложка ©

SHOT

Марина Калегина
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