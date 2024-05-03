"Я же свою бил, а не ваших": В Петербурге прохожие скрутили неадеквата, искромсавшего жену ножом у парадной

В Санкт-Петербурге компания друзей спасла незнакомую девушку от убийства. По данным SHOT , прошлой ночью разъярённый мужчина прямо посреди улицы несколько раз ударил ножом свою жену, но попытался сбежать, как только появились свидетели.

Девушки из этой компании остались рядом с истекающей кровью жертвой и вызвали скорую, а парни бросились в догонку за мерзавцем, настигли и удерживали его до приезда полицейских. Сам же неадекват пытался оправдаться тем, что это якобы личный и семейный конфликт, в котором не место посторонним. Полицейских это не убедило, злодея забрали в отдел. Его супруга госпитализирована со множественными ранениями, она в тяжёлом состоянии.