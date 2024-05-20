Московский ресторатор годами терроризирует бывшую жену и угрожает убийством

В Москве бывший муж на протяжении трёх лет преследует свою экс-супругу и угрожает ей убийством. Мужчина уже четыре раза ставил на её машину GPS-маячки, а весь подъезд обвесил камерами слежения, сообщает SHOT.

Ресторатор Эдуард Забузов пришёл в квартиру к бывшей жене в Москве. Видео © SHOT

Пострадавшая 37-летняя Юлия рассказала, что муж начал её избивать сразу после свадьбы, но прекратил во время беременности. После рождения дочки побои возобновились. По словам Юлии, муж Эдуард сильно взбесился, когда она попросила его поправить крепёж на телевизоре и случайно уронила технику. Супруг молотком разнёс почти всё: шкафы, окна и мебель. Тогда женщина решила подать на развод и спряталась с дочкой в другой квартире.

Бывшая жена Забузова рассказала о побоях. Видео © SHOT

Эдуард стал преследовать бывшую супругу с дочкой, когда те вернулись в старую квартиру. Мужчина караулил их у подъезда и угрожал убийством. Пострадавшая обращалась в полицию, но тщетно. Между тем женщина наняла адвоката и собирается добиться наказания для бывшего супруга.

55-летний московский ресторатор Эдуард Забузов. Фото © SHOT

Позднее выяснилось, что сталкером является 55-летний Эдуард Забузов — он был генеральным директором кофейни "Кофе с собой", работавшей на Олимпийском проспекте. В бизнес его привела экс-супруга Юлиана, которая умерла при загадочных обстоятельствах сразу после развода с Эдуардом. По информации телеграм-канала, женщину, вероятно, ударили металлической трубой по голове в подъезде дома, после чего та скончалась в больнице.