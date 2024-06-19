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19 июня, 17:43
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Под Одессой прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

"Зеркало недели" сообщило о взрывах в Черноморске Одесской области

В Одесской области прогремели взрывы. Об этом сообщает издание "Новости. Live".

"В Одесской области раздался взрыв", — пишут журналисты.

Подробностей не приводится. Информацию о взрыве подтверждает издание "Страна" со ссылкой на пользователей соцсетей. По данным издания "Зеркало недели", взрыв произошёл в портовом городе Черноморске. Местные власти пока никак не прокомментировали случившееся. Известно, что на всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога. Она продлилась около 35 минут и была отменена в районе шести вечера.

Серия взрывов прогремела во Львове
Серия взрывов прогремела во Львове

Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о взрыве в городе. Подробности не раскрывались.

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Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Никита Никонов
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