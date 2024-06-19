Присыпали землёй: Под Нижним Новгородом женщин замуровали на кладбище

Необычное происшествие случилось в Нижегородской области, в результате которого четыре женщины оказались заблокированы на кладбище. Как передаёт телеграм-канал Mash, предоставивший видеозапись с места событий, на погосте дорожники засыпали единственную дорогу из мира мёртвых в мир живых огромными кучами земли, пока дамы находились у могил.

В Нижегородской области четыре женщины оказались заблокированы на кладбище. Видео © Telegram / Mash

В итоге им пришлось буквально выкапывать самих себя из этой западни. Они взяли лопаты с чужих могил и за несколько часов расчистили путь для своих транспортных средств.