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19 июня, 20:23
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Присыпали землёй: Под Нижним Новгородом женщин замуровали на кладбище

Mash: В Нижегородской области дорожники заблокировали людей на кладбище

Необычное происшествие случилось в Нижегородской области, в результате которого четыре женщины оказались заблокированы на кладбище. Как передаёт телеграм-канал Mash, предоставивший видеозапись с места событий, на погосте дорожники засыпали единственную дорогу из мира мёртвых в мир живых огромными кучами земли, пока дамы находились у могил.

В Нижегородской области четыре женщины оказались заблокированы на кладбище. Видео © Telegram / Mash

В итоге им пришлось буквально выкапывать самих себя из этой западни. Они взяли лопаты с чужих могил и за несколько часов расчистили путь для своих транспортных средств.

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Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге задержали художницу Анну Пантелееву. Сообщалось, что она устроила полуголую БДСМ-фотосессию на Большеохтинском кладбище.

Обложка ©

Pixabay / allser

Алексей Соловьёв
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