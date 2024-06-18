Петербургской художнице грозит пять лет тюрьмы за БДСМ-фотосессию на кладбище

В Санкт-Петербурге задержали художницу Анну Пантелееву, которая устроила полуголую БДСМ-фотосессию на Большеохтинском кладбище города. Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", ей вменяют уголовную статью о надругательстве над местами захоронения, девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Петербургская художница Анна Пантелеева в отделении полиции (слева) после БДСМ-фотосессии на кладбище (справа). Фото © Telegram / "Mash на Мойке"

Отметим, что в Сети снимки с перформансом завирусились молниеносно — Пантелеева сама опубликовала откровенные фото и бэкстейдж со съёмок. Это "искусство" в итоге попалось на глаза правоохранителям.

Столкнувшись с травлей в соцсетях, художница хотела бежать из России и даже объявила сбор средств на билеты, но не успела — Главное управление по противодействию экстремизму МВД, известное как Центр "Э", задержало её и доставило в отдел. Против девушки возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения группой лиц.