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18 июня, 16:01

Петербургской художнице грозит пять лет тюрьмы за БДСМ-фотосессию на кладбище

В Петербурге художницу задержали за эротическую фотосессию на кладбище

Петербургская художница Анна Пантелеева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anchousix

Петербургская художница Анна Пантелеева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anchousix

В Санкт-Петербурге задержали художницу Анну Пантелееву, которая устроила полуголую БДСМ-фотосессию на Большеохтинском кладбище города. Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", ей вменяют уголовную статью о надругательстве над местами захоронения, девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Петербургская художница Анна Пантелеева в отделении полиции (слева) после БДСМ-фотосессии на кладбище (справа). Фото © Telegram / "Mash на Мойке"

Петербургская художница Анна Пантелеева в отделении полиции (слева) после БДСМ-фотосессии на кладбище (справа). Фото © Telegram / "Mash на Мойке"

Отметим, что в Сети снимки с перформансом завирусились молниеносно — Пантелеева сама опубликовала откровенные фото и бэкстейдж со съёмок. Это "искусство" в итоге попалось на глаза правоохранителям.

Столкнувшись с травлей в соцсетях, художница хотела бежать из России и даже объявила сбор средств на билеты, но не успела — Главное управление по противодействию экстремизму МВД, известное как Центр "Э", задержало её и доставило в отдел. Против девушки возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения группой лиц.

Самарская модель устроила голую фотосессию на могиле, ополчив против себя всё село
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Никита Осипов
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