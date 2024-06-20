Канада призвала своих граждан покинуть Иран
Глава МИД Канады призвала граждан страны покинуть Иран после решения по КСИР
Иран. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Curioso.Photography
Глава канадского МИД Мелани Жоли призвала граждан страны немедленно покинуть Иран. Причиной тому послужило решение властей Канады признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Её слова приводит CBS.
"В связи с сегодняшним решением существует повышенный риск произвольного задержания, поэтому моё сообщение для всех, кто находится в Иране: прямо сейчас время возвращаться домой", — заявила министр.
Канадские правоохранители после признания КСИР террористической организацией обрели право предъявить обвинения тем, кто поддерживает корпус. Более того, банки Канады теперь имеют право заморозить активы КСИР.
Днём ранее Канада приняла ограничительные меры и в отношении России: страна ввела санкции против 13 высокопоставленных представителей российской правоохранительной системы. Данное решение якобы было принято в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека.