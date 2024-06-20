Канада призвала своих граждан покинуть Иран

Глава канадского МИД Мелани Жоли призвала граждан страны немедленно покинуть Иран. Причиной тому послужило решение властей Канады признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Её слова приводит CBS.

"В связи с сегодняшним решением существует повышенный риск произвольного задержания, поэтому моё сообщение для всех, кто находится в Иране: прямо сейчас время возвращаться домой", — заявила министр.

Канадские правоохранители после признания КСИР террористической организацией обрели право предъявить обвинения тем, кто поддерживает корпус. Более того, банки Канады теперь имеют право заморозить активы КСИР.