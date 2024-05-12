Посол Канады осмелилась на дерзкий выпад о России

Отношения Москвы и Оттавы сейчас переживают самый трудный период с распада СССР, считает посол Канады в России Сара Тейлор. Главной причиной тому дипломат назвала спецоперацию на Украине.

"Я бы сказала, что сейчас эти отношения, безусловно, находятся в крайне плохом состоянии, вероятно, они самые плохие за всю историю", — отметила канадский посол в интервью CBC.

Тейлор охарактеризовался подход Канады как политику "ограниченного взаимодействия" с Россией. Из-за этого она не посетила инаугурацию президента Владимира Путина. Дипломат при этом признала не слишком большую успешность рестрикций и выразила надежду на то, что однажды санкции Запада окажут "значительное влияние на российскую экономику".