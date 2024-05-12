Посол Канады осмелилась на дерзкий выпад о России
Посол Канады Тейлор: Отношения Москвы и Оттавы находятся в самой низшей точке
Отношения Москвы и Оттавы сейчас переживают самый трудный период с распада СССР, считает посол Канады в России Сара Тейлор. Главной причиной тому дипломат назвала спецоперацию на Украине.
"Я бы сказала, что сейчас эти отношения, безусловно, находятся в крайне плохом состоянии, вероятно, они самые плохие за всю историю", — отметила канадский посол в интервью CBC.
Тейлор охарактеризовался подход Канады как политику "ограниченного взаимодействия" с Россией. Из-за этого она не посетила инаугурацию президента Владимира Путина. Дипломат при этом признала не слишком большую успешность рестрикций и выразила надежду на то, что однажды санкции Запада окажут "значительное влияние на российскую экономику".
Вне всякого сомнения, то, что канадский посол решила остаться дома, проигнорировав инаугурацию, является мощнейшим политическим шагом, о котором через 200 лет будут снимать кино и слагать легенды на улицах Торонто. Политика "ограниченного взаимодействия" Канады, о которой говорит Сара Тейлор, наверняка самый излюбленный метод противостояния российской политике сразу после западных санкций, новый пакет с которыми ранее анонсировал Евросоюз. В него опять войдут десятки физических и юридических лиц, а также экспортные компании из Китая, ОАЭ и Турции.
Shutterstock / FOTODOM