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12 мая, 08:36

Посол Канады осмелилась на дерзкий выпад о России

Посол Канады Тейлор: Отношения Москвы и Оттавы находятся в самой низшей точке

Отношения Москвы и Оттавы сейчас переживают самый трудный период с распада СССР, считает посол Канады в России Сара Тейлор. Главной причиной тому дипломат назвала спецоперацию на Украине.

"Я бы сказала, что сейчас эти отношения, безусловно, находятся в крайне плохом состоянии, вероятно, они самые плохие за всю историю", — отметила канадский посол в интервью CBC.

Тейлор охарактеризовался подход Канады как политику "ограниченного взаимодействия" с Россией. Из-за этого она не посетила инаугурацию президента Владимира Путина. Дипломат при этом признала не слишком большую успешность рестрикций и выразила надежду на то, что однажды санкции Запада окажут "значительное влияние на российскую экономику".

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Вне всякого сомнения, то, что канадский посол решила остаться дома, проигнорировав инаугурацию, является мощнейшим политическим шагом, о котором через 200 лет будут снимать кино и слагать легенды на улицах Торонто. Политика "ограниченного взаимодействия" Канады, о которой говорит Сара Тейлор, наверняка самый излюбленный метод противостояния российской политике сразу после западных санкций, новый пакет с которыми ранее анонсировал Евросоюз. В него опять войдут десятки физических и юридических лиц, а также экспортные компании из Китая, ОАЭ и Турции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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