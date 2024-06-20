Составлен список мест Подмосковья, где можно увидеть самые редкие цветы

На территории Московской области растёт более 300 видов цветов, которые занесены в региональную Красную книгу. В связи с этим корреспонденты интернет-издания Regions.ru составили список мест, где можно найти самые необычные растения.

Они сообщили, что на юге Подмосковья произрастает меньше всего краснокнижных цветов, однако там можно обнаружить похожую на мягкую пушистую ёлку пузырчатку, черногоричник и колокольчик, который находится на стадии исчезновения. Последнее растение обычно находят у водоёмов Воскресенска, Коломны, Луховиц, Серпухова и Серебряных Прудов.

Самым редким из южных цветков был назван черногоричник, который встречается только в Луховицах и Раменском и внешне похож на борщевик. А вот пузырчатку можно обнаружить в Егорьевске, Шатуре, Орехово-Зуеве и Можайске.

Журналисты рассказали, что северная часть региона богата на краснокнижные растения. На этой территории находят заразиху пурпурную, черноголовку, румянку, копеечник альпийский, пухонос и манник литовский.

Большинство из них редко встречаются. Так, похожий своими соцветиями на колокольчик копеечник альпийский произрастает в Одинцове, на болотах села Аксиньин, а румянку, которую также называют синяк русский, находят лишь в Серебряных Прудах.