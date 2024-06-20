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20 июня, 02:49

РФ и КНДР обязались не вступать в несущие угрозу соглашения с третьими странами

Москва и Пхеньян договорились не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут нести угрозу для России или КНДР. Соответствующие положения есть в подписанном российским лидером Владимиром Путиным и северокорейским главой Ким Чен Ыном Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, текст которого был обнародован Центральным телеграфным агентством Кореи.

"Ни одна из сторон не будет вступать в соглашения с третьими странами, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности одному из двух государств", — говорится в тексте документа.

Помимо того, в договоре была поднята тема предоставления своей территории третьим странам, которые могут угрожать одному из государств. Там указано, что Россия и КНДР не позволят использовать свои земли для этих целей.

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Напомним, 19 июня Путин находился с официальным визитом в Пхеньяне. Во время своей поездки в Северную Корею российский лидер в узком составе провёл переговоры с главой КНДР, по итогам которых был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве.

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Life.ru / Андрей Тишин

Алексей Соловьёв
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