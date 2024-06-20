РФ и КНДР обязались не вступать в несущие угрозу соглашения с третьими странами

Москва и Пхеньян договорились не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут нести угрозу для России или КНДР. Соответствующие положения есть в подписанном российским лидером Владимиром Путиным и северокорейским главой Ким Чен Ыном Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, текст которого был обнародован Центральным телеграфным агентством Кореи.

"Ни одна из сторон не будет вступать в соглашения с третьими странами, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности одному из двух государств", — говорится в тексте документа.