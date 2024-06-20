На Украине повредили одну из теплоэлектростанций
ДТЭК: Одна из теплоэлектростанций на Украине получила повреждения
На Украине повреждена одна из теплоэлектростанций. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК в своём телеграм-канале.
"Серьёзно повреждено оборудование станции", — говорится в сообщении ДТЭК. Регион, в котором произошло повреждение ТЭС, не уточняется.
Ранее Life.ru сообщал, что в трёх украинских областях объекты энергетики получили повреждения. Как сообщила компания "Укрэнерго", аналогичная ситуация наблюдается в подконтрольной киевскому режиму части ДНР.
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