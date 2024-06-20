На Украине повредили одну из теплоэлектростанций

На Украине повреждена одна из теплоэлектростанций. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК в своём телеграм-канале.

"Серьёзно повреждено оборудование станции", — говорится в сообщении ДТЭК. Регион, в котором произошло повреждение ТЭС, не уточняется.