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Регион
20 июня, 05:35

На Украине повредили одну из теплоэлектростанций

ДТЭК: Одна из теплоэлектростанций на Украине получила повреждения

На Украине повреждена одна из теплоэлектростанций. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК в своём телеграм-канале.

"Серьёзно повреждено оборудование станции", — говорится в сообщении ДТЭК. Регион, в котором произошло повреждение ТЭС, не уточняется.

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Ранее Life.ru сообщал, что в трёх украинских областях объекты энергетики получили повреждения. Как сообщила компания "Укрэнерго", аналогичная ситуация наблюдается в подконтрольной киевскому режиму части ДНР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / tonton

Николай Рюмин
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