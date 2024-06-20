Звезда "Диверсанта" Бардуков двое суток не обращался к врачам с ботулизмом
Подхвативший ботулизм актёр Бардуков двое суток не обращался к врачам
Актёр Алексей Бардуков. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Актёр Алексей Бардуков, госпитализированный ранее с ботулизмом, двое суток не обращался к врачам после того, как почувствовал себя плохо. По данным Mash, сейчас артист в состоянии средней степени тяжести в больнице.
Ещё 14 июня у звезды сериала "Диверсант" начала кружиться голова, стало трудно ходить. На следующий день улучшений не было. 16 июня Бардуков наконец вызвал скорую.
Медики сначала подозревали у него нарушение кровоснабжения мозга, но диагноз не подтвердили. Сейчас подозревают ботулизм.
Напомним, накануне стало известно, что 39-летнего актёра Алексея Бардукова доставили с ботулизмом в одну из больниц Москвы. Выяснилось, что артисту стало плохо после того самого салата "Лобио", которым отравилось ещё более сотни москвичей.
Алексей Бардуков известен по сериалу "Диверсант", где он сыграл роль разведчика-диверсанта Леонида Филатова. Кроме того, актёр участвовал в таких популярных проектах, как "Метро", "На игре" и "Палач". Был женат на актрисе Анне Старшенбаум, в браке родился сын, которому сейчас 12 лет.