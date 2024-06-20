Звезда "Диверсанта" Бардуков двое суток не обращался к врачам с ботулизмом

Актёр Алексей Бардуков, госпитализированный ранее с ботулизмом, двое суток не обращался к врачам после того, как почувствовал себя плохо. По данным Mash, сейчас артист в состоянии средней степени тяжести в больнице.

Ещё 14 июня у звезды сериала "Диверсант" начала кружиться голова, стало трудно ходить. На следующий день улучшений не было. 16 июня Бардуков наконец вызвал скорую.

Медики сначала подозревали у него нарушение кровоснабжения мозга, но диагноз не подтвердили. Сейчас подозревают ботулизм.