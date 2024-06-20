При пожаре на предприятии под Новосибирском погиб человек, ещё шесть пострадали
Под Новосибирском в пожаре погиб человек, ещё шесть получили травмы. Обложка © Telegram / МЧС Новосибирской области
В городе Оби под Новосибирском случился пожар в производственном здании компании "Ретэко", которая занимается утилизацией опасных отходов. Один человек погиб, ещё шесть получили травмы, четверо из них в областном ожоговом центре в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональный Минздрав.
Кадры тушения пожара в Новосибирской области. Видео © Telegram / МЧС Новосибирской области
Огнеборцы МЧС ликвидировали возгорание на площади 375 квадратных метров в 9:31 по московскому времени. Предварительной причиной пожара считают технологический взрыв. На месте работали 32 специалиста и девять единиц техники. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Ранее Life.ru рассказывал, что в пожаре в городе Каргополе Архангельской области погибло несколько человек. Из частного жилого дома смогли самостоятельно спастись только родители, 11-летний ребёнок и 20-летняя девушка погибли. Причина возгорания неизвестна.