Банки повысят выплаты пенсионерам: Как вырастут проценты по вкладам На этой неделе банки один за другим повышают ставки по вкладам. Особые условия у пенсионеров. Как получить максимальный процент по вкладу и приумножить сбережения? 20 июня, 09:20 9408 9408 Пенсионеры смогут получить в банках больше. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Банки не только не ожидают снижения ключевой ставки Центробанка в этом году, но и ждут её повышения. Несмотря на то что на прошлом заседании ЦБ оставил ставку неизменной, настроения на рынке не изменились. Большинство экономистов сходятся во мнении, что повышение произойдёт в июле. Тем не менее уже сейчас ставки по вкладам в банках растут на глазах. Очередное повышение произошло на этой неделе. При этом есть категории клиентов, которые могут открыть вклад на особых условиях. В их числе пенсионеры. Так, для них обычно ниже минимальная сумма при открытии вклада, а процент выше. Но многое зависит от размера и вклада, а также от возможности снятия или пополнения.

— Повышение ставок по вкладам — это однозначно реакция на ожидания возможного повышения ставки Центробанка, которое не исключено уже в июле. Банки видят ситуацию "с земли" и понимают, что инфляция так быстро, как хотелось бы, всё равно не выправится. Кроме того, ко всему нужно фондирование, поэтому ставки по депозитам и растут. Но здесь важно обратить внимание на то, что это не долгосрочные вклады. Вклады на горизонте 3–6 месяцев действительно сейчас могут принести 18 и даже 20% годовых, но пока что не дольше. Таким образом, чтобы получить максимальный процент нужно открыть вклад на небольшой срок и без возможности снятия и пополнения, — отметил финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

У пенсионеров бывают разные финансовые ситуации и разные возможности. Если есть сбережения, которые точно не потребуются как минимум в течение 2–3 месяцев, — надо размещать их на депозиты вне зависимости от ставки. Но если у человека есть и кредит, и небольшая сумма сбережений и он думает про полное или частичное досрочное погашение кредита, то надо сравнивать ставку по кредиту и ставку по депозиту. И только после этого решить, что выгоднее, — открыть вклад или погасить кредит. Такую рекомендацию дал основатель сервиса "Кредчек", заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Ещё один вопрос — стоит ли закрывать вклад, который был взят ранее под более низкий процент. Если вклад открыт недавно, менее месяца назад, то его может иметь смысл закрыть. Если же срок близится к завершению, то перемещать сбережения не стоит. Кроме того, многие вклады могут после завершения срока автоматически пролонгироваться. Причём под тот процент, который будет актуален на дату завершения вклада. Если ставки вырастут, то и вклад продлится на более выгодных условиях.

Авторы Нина Важдаева