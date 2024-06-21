С 1 июля повысят пособия: Кто получит больше и на сколько С 1 июля повысят целый ряд пособий и выплат на детей. Кому сделают прибавку и как её получить? 20 июня, 21:11 7300 7300 С 1 июля вырастут выплаты на детей. Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Целый ряд новшеств с 1 июля 2024 года ждёт семьи с детьми на региональном уровне. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. Так, в Челябинской области повысят до 2500 рублей размер ежемесячной денежной выплаты. Выдают её на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетной семье, где среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Более того, в Челябинской области появится и отдельная ежегодная денежная выплата. Она предназначена на покупку одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы для детей, которые обучаются очно. Сумма выплаты составит 10 000 рублей на каждого ребёнка.

Также в регионе с 1 июля меняется размер ежемесячной денежной выплаты на второго ребёнка. Её может оформить один из родителей (усыновителей, опекунов). Человек должен быть гражданином РФ, проживать на территории Челябинской области, а размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (15 564 рубля).

— С 1 июля эта выплата вырастет с 75% прожиточного минимума до величины прожиточного минимума для детей. В Челябинской области на 2024 год он составляет 14 706 рублей, — пояснила Оксана Красовская.

С 1 июля в Тульской области устанавливается комплекс мер социальной поддержки многодетных семей. Его задача — улучшение демографической ситуации и поддержка семей. Так, с 1 июля всем многодетным семьям региона начнут предоставлять ежемесячную выплату в размере 2500 рублей на каждого ребёнка. Эту выплату также получат семьи, которым положено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

В Московской области с 1 июля вырастет размер ежемесячного пособия на приёмных детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Приёмные родители и опекуны станут получать 17 747 рублей.

В Тамбовской области с 1 июля повышается размер ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приёмных семьях. Так, на ребёнка до 3 лет оно вырастет с 10 072 рублей до 10 475.

— Увеличится и размер ежемесячного пособия на расходы по текущему ремонту жилья, приобретению мебели, оплате коммунальных и прочих услуг. Такая выплата производится на каждого воспитанника в приёмной и патронатной семье. С 1 июля сумма её повышается с 4822 рублей до 5015 рублей, — добавила Оксана Красовская.

В Социальном фонде России рассказали, что с 1 июня вступили в силу изменения по учёту алиментов при назначении единого пособия. Если размер алиментов определён нотариальным соглашением между родителями, то СФР учтёт в доходах семьи сумму, указанную в таком соглашении.

Сумма алиментов может оказаться ниже минимальных финансовых гарантий, установленных Семейным кодексом. В этом случае доход по алиментам будет учитываться в таких размерах: четверть МРОТ на одного ребёнка (4810,5 рубля), треть МРОТ, если алименты установлены на двух детей (6414 рублей), и половина МРОТ, если алименты получают трое и более детей (9621 рубль).

— Аналогичный подход применят в случаях, когда родители устно договорились об алиментах на детей. При подаче заявления мама или папа указывают ту сумму, которую фактически получили. Она и записывается в доходы, если соответствует указанным нормативам по МРОТ, — пояснили в СФР.

Кроме того, начиная с июня расширен перечень доходов, которые исключаются при назначении пособия. К ним теперь относятся проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, выплаты за звание "Мать-героиня", орден или медаль ордена "Родительская слава". Не берутся в расчёт также доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, которые были получены в период обучения.

Авторы Нина Важдаева