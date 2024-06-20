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20 июня, 14:19

Экс-совладельца "Трансфин-М" Тайчера с соучастниками уличили в хищении ₽710 млн

Алексей Тайчер. Обложка © TACC / Донат Сорокин

Алексей Тайчер. Обложка © TACC / Донат Сорокин

Бывшего совладельца лизинговых компаний "СГ-Транс" и "Трансфин-М" Алексея Тайчера с соучастниками подозревают в хищении не менее 710 миллионов рублей. Сегодня, 20 июня, в Тверском суде Москвы решается вопрос об избрании бизнесмену и другим фигурантам уголовного дела меры пресечения.

"Согласно материалам дела, ПАО "Трансфин-М" заключило четыре фиктивных договора займа с ООО "Рейл стрим" на общую сумму 937,5 миллиона рублей. Соучастники преступления совершили хищение не менее 710 миллионов рублей", — приводит ТАСС материалы дела, которые огласила судья.

Также фигурантам дела вменяется ущерб в размере 272 миллионов рублей начисленных процентов. Известно, что по делу Тайчера проходит также заместитель гендиректора ООО "Агро-грант" Сергей Франк, а "Трансфин-М" признана потерпевшей стороной.

Как сообщал ранее Life.ru, Тайчер был задержан утром во вторник, 18 июня. Параллельно с этим прошли обыски в компании "СГ-Транс", совладельцем которой он также являлся. По некоторым данным, по делу Тайчера были задержаны ещё пять человек.

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Наталья Исакова
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