Экс-совладельца "Трансфин-М" Тайчера с соучастниками уличили в хищении ₽710 млн

Бывшего совладельца лизинговых компаний "СГ-Транс" и "Трансфин-М" Алексея Тайчера с соучастниками подозревают в хищении не менее 710 миллионов рублей. Сегодня, 20 июня, в Тверском суде Москвы решается вопрос об избрании бизнесмену и другим фигурантам уголовного дела меры пресечения.

"Согласно материалам дела, ПАО "Трансфин-М" заключило четыре фиктивных договора займа с ООО "Рейл стрим" на общую сумму 937,5 миллиона рублей. Соучастники преступления совершили хищение не менее 710 миллионов рублей", — приводит ТАСС материалы дела, которые огласила судья.

Также фигурантам дела вменяется ущерб в размере 272 миллионов рублей начисленных процентов. Известно, что по делу Тайчера проходит также заместитель гендиректора ООО "Агро-грант" Сергей Франк, а "Трансфин-М" признана потерпевшей стороной.