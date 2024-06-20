Редкая патология: Врачи отрезали россиянке два метра кишечника

В Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) врачи успешно провели операцию пациентке с редкой патологией. Долихомегаколон — это аномальное удлинение толстого кишечника. Для недуга характерны длительные запоры, метеоризм, а также постоянные боли в области живота.

В больницу женщина обратилась с жалобами на нарушение пищеварения, что сильно портило качество её жизни. Врачи сразу же приняли решение о хирургическом вмешательстве. В ходе операции было удалено целых два метра поражённого толстого кишечника, а здоровые участки медики соединили между собой. На данный момент состояние пациентки удовлетворительное, её уже выписали домой.

Как уточняет Ura.ru, аномалия, которая мешала пациентке нормально жить, случайно была обнаружена на плановом обследовании.