Путин и Ким Чен Ын покормили белых рысаков в резиденции "Кымсусан"

Глава государства Владимир Путин в ходе своего визита в Пхеньян прогулялся с лидером КНДР Ким Чен Ыном по резиденции для почётных гостей "Кымсусан". Как сообщает ЦТАК, стороны обсудили ряд важных планов, направленных на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын покормили белых рысаков в резиденции "Кымсусан". Обложка © ЦТАК

"Высшие лидеры КНДР и РФ делили радость от того, что они в ходе встреч и переговоров на космодроме Восточный и в Пхеньяне заложили прочный фундамент развития корейско-российских отношений в новую эпоху. И обсудили ряд важных планов, направленных на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства, союзнических отношений между двумя странами и защиту общих основных интересов", — пишет агентство.