Путин и Ким Чен Ын покормили белых рысаков в резиденции "Кымсусан"
ЦТАК: Путин и Ким Чен Ын вместе покормили белых рысаков в резиденции "Кымсусан
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын покормили белых рысаков в резиденции "Кымсусан". Обложка © ЦТАК
Глава государства Владимир Путин в ходе своего визита в Пхеньян прогулялся с лидером КНДР Ким Чен Ыном по резиденции для почётных гостей "Кымсусан". Как сообщает ЦТАК, стороны обсудили ряд важных планов, направленных на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын покормили белых рысаков в резиденции "Кымсусан". Обложка © ЦТАК
"Высшие лидеры КНДР и РФ делили радость от того, что они в ходе встреч и переговоров на космодроме Восточный и в Пхеньяне заложили прочный фундамент развития корейско-российских отношений в новую эпоху. И обсудили ряд важных планов, направленных на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства, союзнических отношений между двумя странами и защиту общих основных интересов", — пишет агентство.
Судя по опубликованным снимкам, Путин и Ким Чен Ын прогулялись по резиденции, побеседовали, а также вместе осмотрели белых рысаков. На одном из снимков лидер КНДР кормит одну из лошадей морковкой.
Напомним, Путин посетил КНДР 19 июня. В рамках визита прошли переговоры в расширенном составе, также глава государства и лидер Северной Кореи пообщались с глазу на глаз. По итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. По словам лидера РФ, документ предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одной из сторон.