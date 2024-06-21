Над Мелитополем сбили четыре ракеты ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Мелитополем Запорожской области четыре украинские ракеты. Об этом сообщила городская администрация.

"Около 22:00 зафиксировано несколько попыток киевского режима обстрелять Мелитополь. Всего система ПВО Вооружённых сил России сбила четыре ракеты в небе над Мелитополем", — рассказали в мэрии.