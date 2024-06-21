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20 июня, 22:05

Над Мелитополем сбили четыре ракеты ВСУ

Администрация Мелитополя: ПВО сбила над городом четыре украинские ракеты

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Мелитополем Запорожской области четыре украинские ракеты. Об этом сообщила городская администрация.

"Около 22:00 зафиксировано несколько попыток киевского режима обстрелять Мелитополь. Всего система ПВО Вооружённых сил России сбила четыре ракеты в небе над Мелитополем", — рассказали в мэрии.

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Ранее Life.ru писал, что ВСУ нанесли удар по Донецку в ДНР. В результате обстрела остановки общественного транспорта около школы погибли два человека, ещё двое ранены. Всего по региону было выпущено 26 боеприпасов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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