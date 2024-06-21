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21 июня, 09:46
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Муж хладнокровно избавился от жены и ушёл к любовнице, но кара настигла его спустя 40 лет

DM: Британца обвинили в заказном убийстве жены спустя 40 лет после преступления

Аллен Морган, заказавший убийство своей жены. Обложка © Bedfordshire Police

Аллен Морган, заказавший убийство своей жены. Обложка © Bedfordshire Police

В Великобритании произошла настоящая криминальная драма. Мужчина решил уйти от жены и попытать счастья с любовницей. Чтобы избавиться от супруги, он нанял киллера. Свет на это преступление пролили лишь спустя 40 лет, пишет LBC.

Когда Аллен Морган познакомился с замужней Маргарет, он уже и сам был женат на Кэрол, у которой было двое детей. Между любовниками вспыхнул роман, а через год и два месяца, в августе 1981 года, его супругу убили в её собственном магазине. По данным Daily Mail, она стала жертвой нападения незнакомого мужчины, который также забрал из кассы 400 фунтов стерлингов и украл сигареты.

К предприимчивому Аллену после смерти жены перешли её доля в магазине и страховые выплаты, благодаря которым он даже сумел расплатиться по кредиту. Через год мужчина женился на Маргарет, с которой они до сих пор вместе.

В 2018 году расследование по этому делу было решено возобновить. Среди свидетелей оказалась некая Джейн Бантинг, которая в 1980-х была подростком и встречалась с тем самым киллером. Она рассказала детективам, как однажды в баре Аллен интересовался у её парня, кто мог бы совершить заказное убийство.

Следствие выяснило, что Аллен в день, когда была убита Кэрол, повёл её детей в кино, хотя раньше он к ним никакого интереса не питал. Полицейские сделали вывод, что мужчина таким образом обеспечил себе алиби. Кроме того, через какое-то время после преступления он снял со своего счёта крупную сумму, которую использовал для оплаты услуг наёмного убийцы.

В итоге 73-летний Аллен и 75-летняя Маргарет оказались в суде. Мужчину признали виновным, а его нынешняя супруга была оправдана. Приговор Моргану вынесут 31 июля.

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Владимир Озеров
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