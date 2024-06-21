В Буче мужчина взорвал гранату после отказа везти его к границе с Белоруссией

В городе Буче мужчина неожиданно залез в чужой автомобиль, достал гранату и приказал водителю везти его к границе с Белоруссией. Услышав отказ, он вытащил чеку, в результате чего произошёл взрыв. Об этом пишет Национальная полиция Украины.

Мужчина взорвал гранату в машине незнакомца в Буче. Фото © Национальная полиция Украины

"Как предварительно установили правоохранители, к 59-летнему водителю автомобиля KIA в машину сел неизвестный мужчина и, угрожая гранатой, потребовал отвезти его на границу с соседним государством", — сказано в сообщении.

Водитель отказал неадекватному пассажиру в просьбе, после чего неизвестный вытащил чеку и взорвал гранату. Он погиб в машине. При этом шофёру удалось выжить — он сумел вовремя выбраться из автомобиля. Как пишут украинские телеграм-каналы, мужчина просил отвезти его к границе с Белоруссией.