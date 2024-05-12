Украинец подорвал гранатой полицейского при задержании

В городе Бровары Киевской области мужчина взорвал гранату рядом с полицейским, который хотел задержать его за хулиганство. По словам мэра Игоря Сапожко, оба получили ранения, сейчас они находятся в больнице.

В Броварах под Киевом мужчина взорвал гранату в попытке убежать от полицейского. Видео © Telegram / Политика страны

Он добавил, что всё произошло вчера вечером в центре города. Очевидцы рассказали, что сначала злоумышленник убегал от правоохранителя, а затем взорвал рядом с ним боеприпас. Этот момент попал на видео: на кадрах слышны громкий хлопок и последующие за ним крики.

В Нацполиции рассказали, что выехали на место после того, как получили сообщение, что на бульваре Независимости рядом со стоматологической клиникой стоят четыре человека, один из которых в руках держит гранату и угрожает окружающим. Оказалось, что им является мужчина 1987 года рождения, который ранее находился в розыске по двум уголовным статьям — "Кража документов" и "Разбой". За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"Когда [подозреваемый] увидел полицейских, то начал убегать. Один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух. Но он продолжил убегать, после чего бросил в полицейского гранату Ф-1", — отметили правоохранители.

По данному факту открыто уголовное производство по двум статьям: "Незаконное ношение боеприпасов" и "Посягательство на жизнь полицейского". Причём последняя статья предусматривает пожизненное лишение свободы.