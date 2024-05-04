Цыгане ввергли в ад военкомат на Украине из-за "кражи" члена табора, пришлось отстреливаться

Около территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы) в городе Виноградове Закарпатской области прозвучали звуки выстрелов. Это произошло после того, как выезды с территории ТЦК заблокировала группа цыган.

Стрельба раздалась у заблокированного местными цыганами ТЦК в Закарпатье. Видео © Telegram/Виталий Глагола / TikTok/Maksim_kaya

"Стрельба возле Виноградовского ТЦК. В городе Виноградов Закарпатской области группа цыган из села Онок Береговского района заблокировала выезд из местного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК)", — рассказал в личном телеграм-канале украинский журналист Виталий Глагола.

Цыгане протестовали против мобилизации члена их табора, которого военкомы "украли" утром с местного рынка. Собравшиеся кричали, что мужчина не может быть мобилизован по состоянию здоровья. Цыгане принесли к зданию территориального центра шины и подогнали повреждённые машины. На видео можно услышать звуки стрельбы. К месту происшествия прибыла полиция.

Нацполиция со своей стороны пояснила, что сотрудники ТЦК стреляли в воздух в качестве предупредительной меры. Собравшаяся группа цыган насчитывала около десяти человек, теперь их обвиняют в нарушении общественного порядка и хулиганских действиях на территории военкомата.