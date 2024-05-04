Цыгане ввергли в ад военкомат на Украине из-за "кражи" члена табора, пришлось отстреливаться
У заблокированного цыганами военкомата в Закарпатье произошла стрельба
Около территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы) в городе Виноградове Закарпатской области прозвучали звуки выстрелов. Это произошло после того, как выезды с территории ТЦК заблокировала группа цыган.
Стрельба раздалась у заблокированного местными цыганами ТЦК в Закарпатье. Видео © Telegram/Виталий Глагола / TikTok/Maksim_kaya
"Стрельба возле Виноградовского ТЦК. В городе Виноградов Закарпатской области группа цыган из села Онок Береговского района заблокировала выезд из местного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК)", — рассказал в личном телеграм-канале украинский журналист Виталий Глагола.
Цыгане протестовали против мобилизации члена их табора, которого военкомы "украли" утром с местного рынка. Собравшиеся кричали, что мужчина не может быть мобилизован по состоянию здоровья. Цыгане принесли к зданию территориального центра шины и подогнали повреждённые машины. На видео можно услышать звуки стрельбы. К месту происшествия прибыла полиция.
Нацполиция со своей стороны пояснила, что сотрудники ТЦК стреляли в воздух в качестве предупредительной меры. Собравшаяся группа цыган насчитывала около десяти человек, теперь их обвиняют в нарушении общественного порядка и хулиганских действиях на территории военкомата.
"Пока конфликт по данному поводу исчерпан. Следователи квалифицировали такие действия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Продолжаются процессуальные мероприятия, действиям каждого из участников правоохранители дадут правовую оценку. Виновным в совершении хулиганства грозит заключение на срок до 7 лет", — уточнили в полиции Закарпатской области.
Как рассказывал ранее Life.ru Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об ужесточении мобилизационных мероприятий на Украине. Документ вызвал большой общественный резонанс. В рамках нового закона, у военнообязанных украинцев есть 60-дневный срок для обновления данных в ТЦК. Также в законопроекте ничего не сказано о сроках демобилизации. 3 мая украинским Министерством обороны был опубликован приказ, в котором указано что теперь в ВСУ можно призывать больных онкологией, ВИЧ и людей страдающих от патологий психики. А вслед за этим военное ведомство сообщило, что часть чиновников Незалежной будет лишена брони и тоже отправится на фронт.
TikTok/Maksim_kaya