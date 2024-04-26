Пьяный украинский чиновник сбил людей на пешеходном переходе под Киевом
Под Киевом в Броварах пьяный чиновник Майбоженко сбил четырёх пешеходов
Под Киевом в стельку пьяный глава районной администрации Владимир Майбоженко сбил нескольких человек на пешеходном переходе в городе Бровары. Об этом сообщили некоторые украинские телеграм-каналы, опубликовавшие видеозапись с места аварии.
Проверка украинского чиновника на предмет нахождения в состоянии опьянения. Видео © Telegram / УНИАН
"Предварительно, трое сильно пострадали, одного доставали из-под колёс. Тест на алкоголь у Владимира Майбоженко — почти в 11 раз выше допустимой нормы", — говорится в сообщении.
Судя по обнародованной видеозаписи, человек, находящийся на ней, действительно был пьян. Алкотестер также показал 2,31 промилле в его крови.
Ранее Life.ru писал, что бывший замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, которого убрали после ряда коррупционных скандалов, назначен штатным советником министра обороны. Данный пост, как впоследствии оказалось, чиновник стал занимать с 1 марта текущего года.
Telegram / УНИАН