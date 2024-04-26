Пьяный украинский чиновник сбил людей на пешеходном переходе под Киевом

Под Киевом в стельку пьяный глава районной администрации Владимир Майбоженко сбил нескольких человек на пешеходном переходе в городе Бровары. Об этом сообщили некоторые украинские телеграм-каналы, опубликовавшие видеозапись с места аварии.

Проверка украинского чиновника на предмет нахождения в состоянии опьянения. Видео © Telegram / УНИАН

"Предварительно, трое сильно пострадали, одного доставали из-под колёс. Тест на алкоголь у Владимира Майбоженко — почти в 11 раз выше допустимой нормы", — говорится в сообщении.

Судя по обнародованной видеозаписи, человек, находящийся на ней, действительно был пьян. Алкотестер также показал 2,31 промилле в его крови.