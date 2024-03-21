На Украине у продававших справки уклонистам чиновников изъяли более $1,2 млн

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье силовики накрыли группировку с участием чиновников, которая торговала липовыми справками для уклонистов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Незалежной.

"В Запорожье полиция разоблачила коррупционную схему с участием должностных лиц МСЭК (медико-социальной экспертизы) — изъяты наличные деньги более чем на 1,2 миллиона долларов", — говорится в сообщении ведомства.









Уточняется, что ценник на прохождение военно-врачебной комиссии составлял 300 долларов (27,5 тысячи рублей) за человека, а "нужный диагноз", включая инвалидность, можно было купить за 3,5 тысячи долларов (более 320 тысяч рублей).