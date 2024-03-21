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21 марта, 17:47

На Украине у продававших справки уклонистам чиновников изъяли более $1,2 млн

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье силовики накрыли группировку с участием чиновников, которая торговала липовыми справками для уклонистов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Незалежной.

"В Запорожье полиция разоблачила коррупционную схему с участием должностных лиц МСЭК (медико-социальной экспертизы) — изъяты наличные деньги более чем на 1,2 миллиона долларов", — говорится в сообщении ведомства.

  • Кадры обысков у задержанных украинских чиновников, продававших липовые справки уклонистам. Фото © Telegram / Національна поліція України
    Кадры обысков у задержанных украинских чиновников, продававших липовые справки уклонистам. Фото © Telegram / Національна поліція України
  • Кадры обысков у задержанных украинских чиновников, продававших липовые справки уклонистам. Фото © Telegram / Національна поліція України
    Кадры обысков у задержанных украинских чиновников, продававших липовые справки уклонистам. Фото © Telegram / Національна поліція України
  • Кадры обысков у задержанных украинских чиновников, продававших липовые справки уклонистам. Фото © Telegram / Національна поліція України
    Кадры обысков у задержанных украинских чиновников, продававших липовые справки уклонистам. Фото © Telegram / Національна поліція України
  • Кадры обысков у задержанных украинских чиновников, продававших липовые справки уклонистам. Фото © Telegram / Національна поліція України
    Кадры обысков у задержанных украинских чиновников, продававших липовые справки уклонистам. Фото © Telegram / Національна поліція України

Кадры обысков у задержанных украинских чиновников, продававших липовые справки уклонистам. Фото © Telegram / Національна поліція України

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Уточняется, что ценник на прохождение военно-врачебной комиссии составлял 300 долларов (27,5 тысячи рублей) за человека, а "нужный диагноз", включая инвалидность, можно было купить за 3,5 тысячи долларов (более 320 тысяч рублей).

В Одессе и Николаеве вовсю идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей
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Ранее Life.ru сообщал, что группа мужчин в Одесской области попыталась пересечь госграницу Незалежной и скрыться от мобилизации, спрятавшись от тепловизоров в изотермических одеялах. Однако "плащи-невидимки" не спасли четырёх беглецов. Тем временем Владимир Зеленский продлил военное положение в стране до 13 мая.

Обложка ©

Telegram / Національна поліція України

Наталья Исакова
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