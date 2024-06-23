Курс доллара шокирует: стоит ли сейчас покупать валюту На этой неделе усилились колебания курса доллара. Он уже успел и обновить годовой минимум, и вернуться на прежние отметки. Неудивительно, что многие задались вопросом, а не купить ли валюту по минимальному курсу. Подорожает ли доллар и как защитить сбережения? 22 июня, 21:21 Курс доллара на этой неделе шокировал покупателей. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Где и как сейчас можно купить валюту

С 13 июня Мосбиржа прекратила торги долларами и евро. Произошло это после того, как площадка попала под санкции. Теперь курс валют устанавливает Центробанк на основе внебиржевых торгов. Сделки тут совершаются как непосредственно между банками, так и между банками и клиентами. Прежде всего российскими экспортёрами. Кстати, в Центробанке обратили внимание, что оборот на внебиржевом рынке уже давно стал больше объёма сделок по этим валютам на Мосбирже.

— Сейчас купить безналичную иностранную валюту можно двумя способами. Первый вариант — открыть в банке валютный счёт и перевести на него деньги с рублёвого. Конвертация пройдёт по курсу банка. Правда, стоит иметь в виду, что обналичить эти деньги можно будет только в рублях. Обратный обмен произойдёт по курсу банка на день снятия. Второй вариант — купить валюту по курсу биржи через брокера, но сейчас эта операция недоступна для доллара, евро и гонконгского доллара. Дело в том, что через брокера можно купить только ту валюту, которая торгуется на Московской бирже. Таким образом, если говорить о долларе, то доступен только первый вариант. Поменять рубли на наличную валюту можно через кассы банков или банкоматы, — рассказали в главном управлении Банка России по ЦФО.

Кстати, ограничений на сумму обмена валюты Банк России не установил. При этом если речь идёт о крупной сумме, то лучше заранее узнать в конкретном отделении банка, есть ли она в наличии.

Стоит ли сейчас покупать доллары и евро

Экономисты предупреждают: играть на валютных курсах опасно. Фото © ТАСС / YURI KOCHETKOV

В последние дни валюты очень турбулентны. Курсы в течение дня колеблются в диапазонах от 5% до 10%. Причина — санкции, внутренний валютный контроль и технические проблемы с оплатой импорта. Так охарактеризовал ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Ещё в среду доллар, евро, юань падали на минимумы за 13 месяцев: фьючерс доллара был ниже 81, евро дешевле 88, биржевой юань у 10,8. А день спустя произошёл резкий скачок вверх: доллар выше 88, евро над 94, а юань — 12,3.

— Отсюда следует: вопрос покупки валюты — это оценка момента. При этом для спекулятивной работы на рынке нужен опыт и навыки. Для оплаты импорта или путешествий даже текущие курсы валют после их стремительного отскока приятнее, чем пару недель назад. После встряски валютный рынок должен успокоиться. По сути, сейчас валюты вернулись на адекватные уровни. Сильно выше текущих могут уже и не пойти, — считает Михаил Зельцер.

Сейчас спрос на наличную валюту высок. Это объясняется тем, что многие считают покупку наличной валюты хорошим способом обезопасить их сбережения, независимо от курса и дальнейшей геополитической ситуации. Но фактически это не совсем так. Лучше хранить средства в той валюте, в которой ведутся траты. Такую рекомендацию дал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

— Введение санкций против Мосбиржи и остановка валютных торгов на её площадке привели к дисбалансу на рынке и некоторой турбулентности. Курс в ближайшее время может непрогнозируемо меняться в любом направлении. Что касается покупки валюты, если доллары и евро нужны для отпуска или зарубежной поездки, то, конечно, сейчас имеет смысл их приобрести. Если же речь идёт о диверсификации активов или попытке заработать на разнице курсов — на мой взгляд, в текущей ситуации стоит воздержаться от таких сделок. Ведь ожидается стабилизация курса, которая может нивелировать крайне небольшое ценовое преимущество, возникшее из-за дисбаланса спроса и предложения, — отметил частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Перед тем как пытаться играть на валютном курсе, нужно учесть, что доллара на бирже больше нет. Это значит, что спреды (разница) между котировками покупки и продажи доллара могут быть очень большими, намного больше, чем были раньше. Следовательно, сейчас доллар стал менее ликвидным и более рискованным вложением денег, чем раньше. Об этом предупредил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

— В России прекрасно развит внебиржевой валютный рынок. Потерять деньги, вкладываясь в доллары, теперь значительно легче, чем сберечь. Вклады в долларах даже в надёжных банках сейчас невыгодны, поскольку на них очень низкие процентные ставки. Лучше хранить сбережения в рублях, чем в долларах. Тем более что в России сегодня высокие процентные ставки по вкладам, — добавил Андрей Лобода.

Авторы Нина Важдаева