Юлия Барановская рассказала, какие цели преследует проект "Женщины Донбасса"

На Международной выставке-форуме "Россия" прошёл социальный форум с Юлией Барановской, на котором прозвучали истории участников социальных проектов "Женщины Донбасса" и "Люди Донбасса". В них не просто рассказывают истории жителей региона, но и затрагивают многие важные темы.

Юлия Барановская — о форуме "Женщины Донбасса". Видео © Life.ru

В беседе с корреспондентом Life.ru телеведущая поделилась о том, как быть с барьером, в который постоянно упираются истории о жизни местного населения, не доходя до ушей ближайших соседей.

"Мне кажется, что не нужно пытаться проломить чью-то стену. Зачем? Нужно идти своим путём. Нужно рассказывать истории, и те люди, которые находят отклик в своём сердце на эти истории, — это наши люди. Вот с ними нам по пути", — считает Барановская.

Телеведущая отметила, что не стоит пытаться убедить кого-то поверить в истории жителей Донбасса. По-настоящему важным в этом деле, по её словам, является формирование круга единомышленников, которым не придётся остервенело доказывать что-либо о событиях, произошедших и происходящих по сей день в этом регионе.