ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 15:15

Юлия Барановская рассказала, какие цели преследует проект "Женщины Донбасса"

Барановская: Нам по пути с людьми, в чьих сердцах находят отклик истории "Женщин Донбасса"

На Международной выставке-форуме "Россия" прошёл социальный форум с Юлией Барановской, на котором прозвучали истории участников социальных проектов "Женщины Донбасса" и "Люди Донбасса". В них не просто рассказывают истории жителей региона, но и затрагивают многие важные темы.

Юлия Барановская — о форуме "Женщины Донбасса". Видео © Life.ru

В беседе с корреспондентом Life.ru телеведущая поделилась о том, как быть с барьером, в который постоянно упираются истории о жизни местного населения, не доходя до ушей ближайших соседей.

"Мне кажется, что не нужно пытаться проломить чью-то стену. Зачем? Нужно идти своим путём. Нужно рассказывать истории, и те люди, которые находят отклик в своём сердце на эти истории, — это наши люди. Вот с ними нам по пути", считает Барановская.

Телеведущая отметила, что не стоит пытаться убедить кого-то поверить в истории жителей Донбасса. По-настоящему важным в этом деле, по её словам, является формирование круга единомышленников, которым не придётся остервенело доказывать что-либо о событиях, произошедших и происходящих по сей день в этом регионе.

Кстати, на форуме "Женщины Донбасса" своей историей поделилась учительница Инна Лобода-Солдатенко. Она в 2022 году организовала в родном Мариуполе гуманитарный центр помощи нуждающимся, когда город ещё был под контролем украинских войск и жители выживали в подвалах домов.

Названо число погибших в Донбассе детей с февраля 2022 года
Названо число погибших в Донбассе детей с февраля 2022 года
Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
  • Новости
  • Донбасс
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров